4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El director del Banco Central criticó el "ruido político" y vaticinó un triunfo de La Libertad Avanza en octubre

Federico Furiase habló en un evento de seguros de vida y aseguró que "los fundamentos macroeconómicos están más sólidos que nunca". Según pronosticó, un Congreso con más presencia oficialista dará pie a "reformas estructurales que van a crear el proceso sostenido de crecimiento con inversiones".

Por
Federico Furiase defendió las medidas del Gobierno.

Federico Furiase defendió las medidas del Gobierno.

El director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase, aseguró que "los fundamentos macroeconómicos están más sólidos que nunca" y vaticinó un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre, lo que "va a generar un Congreso mucho más fuerte" que permitirá "sumar reformas estructurales que van a crear el proceso sostenido de crecimiento con inversiones".

Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025
Te puede interesar:

Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025

El funcionario habló en el cierre del 18° Seminario Internacional de Seguros de Vida y de Retiro, organizado por la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) en un hotel del centro porteño bajo el lema bajo el lema "El Seguro de Personas como Generador del Mercado de Capitales".

Acompañado por Irene Capusselli, titular de la entidad, Furiase sostuvo que "los fundamentos macroeconómicos están más sólidos que nunca, a pesar del ruido que genera la oposición que quiere romper el ancla fiscal". "El dólar se ubica en $1.360, valores a los que estuvo hace más de un año; se mantiene la desaceleración de la inflación; y la economía crece al 6% anual", añadió.

"Esto es gracias a un programa macroeconómico diseñado en el plano fiscal, monetario, cambiario y financiero, justamente para blindar la macro en contextos como el actual donde hay ruido político. La recapitalización y saneamiento de la hoja de balance del Banco Central también fue clave para mantener el programa de estabilización protegido y blindado del ataque de la oposición que quiere romper el equilibrio fiscal", insistió.

Federico Furiase Banco Central de la República Argentina BCRA septiembre 2025
Federico Furiase apuntó contra la oposición por generar

Federico Furiase apuntó contra la oposición por generar "ruido político".

El director del BCRA destacó que este programa se logró, además, "sin hacer el trabajo sucio de una hiperinflación o de ruptura de contratos, a pesar de haber recibido la peor herencia macro-económica de la historia".

En su repaso, subrayó que "la baja de la inflación se tradujo en el aumento del 14% del salario real del sector privado registrado y del 15% de las jubilaciones", que hoy hay crédito y que se bajaron impuestos, y que "se sacó a 12 millones de personas de la pobreza".

Furiase anticipó un triunfo del oficialismo en octubre. "El ruido actual está encapsulado. Estamos convencidos de que La Libertad Avanza va a triunfar en las elecciones de medio término y que eso va a generar un Congreso mucho más fuerte. Así, a la estabilización macroeconómica, se van a sumar las reformas estructurales que se vienen, que van a crear el proceso sostenido de crecimiento con inversiones. Todo esto va a permitir que la Argentina sea el país que más crezca durante los próximos 20 años".

El funcionario se había expresado en similares términos a comienzos de la semana, tras el anuncio de intervención del Tesoro Nacional en el mercado libre de cambios en medio de la presión cambiaria preelectoral. En una entrevista en el canal A24, el asesor del ministro Luis Caputo confirmó que las bandas cambiarias seguirán vigentes tras las elecciones legislativas de octubre. "No hicimos ningún volantazo, el esquema de bandas cambiarias sigue igual. El BCRA no interviene dentro de las bandas, solamente en el piso vendiendo pesos; y en el techo, comprando pesos. Lo que hoy ocurrió fue una situación puntual donde el Tesoro para proveer liquidez de dólares en el mercado de cambio y asegurar el buen funcionamiento del mercado", aseguró.

En este sentido, explicó entonces que el Tesoro ha comprado u$s3.000 millones en distintas operaciones, incluyendo los bonos Bonte 30 por u$s1.500 millones a un precio promedio de $1.130 y otros u$s1.500 millones a $1.250 pesos. "Hay munición de sobra, así como el Tesoro compró para acotar la volatilidad, ahora provee esta liquidez y el buen funcionamiento del mercado".

La Superintendencia de Seguros de la Nación destacó la importancia del control estatal

Por su parte, el Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, destacó el rol del Estado en el control del ecosistema de las aseguradoras. "Invito a confiar en el sistema. El mercado asegurador argentino es sólido y confiable, y desde la Superintendencia trabajamos para fortalecerlo, encapsulando a quienes no cumplen y acompañando a quienes apuestan a crecer con transparencia y solvencia", señaló.

"El seguro es un actor clave de la economía: protege familias, canaliza el ahorro a largo plazo y lo transforma en inversión productiva. En un contexto donde necesitamos confianza y horizonte, el seguro ocupa un lugar central para el crecimiento del país", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial continúa en la mitad superior de la banda dispuesta por el Gobierno.

Con intervención del Gobierno en el mercado, el dólar se mantuvo sin cambios

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la segunda jornada de intervención del Gobierno

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Rating Cero

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

últimas noticias

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

Hace 4 minutos
La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela.

En el último partido de Messi en Argentina, la Selección empata 0-0 con Venezuela en el Monumental

Hace 19 minutos
Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Hace 36 minutos
Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Hace 38 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

Hace 1 hora