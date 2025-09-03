3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

Un informe privado señala que la medida del Tesoro apunta a reducir la volatilidad y aumentar la liquidez en el corto plazo, pero depende de un flujo sostenido de dólares por exportaciones o financiamiento. Las reservas cerraron julio con una caída de u$s1.107 millones.

Por
El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.

El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.

La decisión del Gobierno de intervenir en el mercado libre de cambios a través del Tesoro Nacional apunta a lograr mayor liquidez y reducir la volatilidad en el corto plazo, pero especialistas advierten que puede ser difícil de sostener en el tiempo si no hay un flujo sostenido de dólares que ingrese a las reservas.

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.
Te puede interesar:

El dólar reacciona tras la primera jornada de intervención del Gobierno y se mantiene estable

Un informe de la Fundación Encuentro remarcó que, si bien "la medida puede contribuir a morigerar la volatilidad de corto plazo, también implica que se destinen dólares del propio Tesoro a sostener el mercado en un contexto donde las reservas internacionales continúan bajo presión".

"El riesgo es que, sin un flujo sostenido de ingresos por exportaciones o financiamiento neto, esta estrategia resulte difícil de mantener en el tiempo y termine debilitando la capacidad de pago del sector público en lugar de fortalecerla", agregó.

Según el documento, "resulta significativo que el Tesoro asuma funciones que corresponden al Banco Central, lo que acentúa la desinstitucionalización y expone la fragilidad del esquema actual". Esto se explica por el "dinamismo inédito" que el mercado de cambios tuvo en el mes de julio.

"La desregulación implementada en abril para las personas humanas", sumada a "las liquidaciones récord de exportaciones, al comercio de servicios y a operaciones financieras vinculadas con colocaciones de deuda", colocaron al mercado "en una fase de gran liquidez, aunque no exenta de tensiones".

En este contexto, julio cerró con un déficit financiero de u$s2.434 millones "explicado por dos factores: la elevada demanda de divisas por parte de personas humanas, que registraron compras netas por u$s5.807 millones, y los pagos de amortizaciones de títulos soberanos efectuados por el Gobierno Nacional".

El Tesoro aprovechó para adquirir u$s1.226 millones en el mercado, pese a lo cual "las reservas internacionales cerraron el mes con una caída de u$s1.107 millones y se ubicaron en u$s38.866 millones". "La merma respondió principalmente a los pagos de capital por u$s2.711 millones y de intereses por u$s1.516 millones de títulos públicos, que en conjunto superaron los u$s4.200 millones", detalló el informe.

"La liquidación anticipada y extraordinaria podría poner en jaque los saldos de la cuenta corriente cambiaria en los próximos meses, al reducirse de manera significativa el flujo de exportaciones. La continuidad del régimen cambiario dependerá de que se sostenga este doble flujo: exportador y financiero", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

Intervención al dólar: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con un dólar estable.

Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

play

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

Rating Cero

play

De bailar clásico a encender pistas en Ibiza: la vida de Victoria Whynot

Flor Vigna lanzó Apunta y dispara.
play

Flor Vigna lanzó Apunta y dispara: un tema con un palito a Griselda Siciliani

El incómodo momento de Manuel Wirtz y Cande Molfese.

El incómodo momento de Manuel Wirtz y Cande Molfese durante un vivo: "No sabía"

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

últimas noticias

Daniel Garbellini, uno de los involucrados en los audios.

Coimas en ANDIS: inminente apertura del celular de uno de los involucrados

Hace 31 minutos
Una gran posibilidad de acceder a películas y documentales que exploran lo esotérico.

Ovnis, conspiraciones y fenómenos inexplicables: el misterio llega a Buenos Aires

Hace 42 minutos
Vladimir Putin desafió a Zelenski: Si está listo, que venga a Moscú

Putin desafió a Zelenski: "Si está listo, que venga a Moscú"

Hace 50 minutos
El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

Hace 58 minutos
La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por Victoria Villarruel y los jefes de bloque. 

El Senado insistirá con el rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Hace 1 hora