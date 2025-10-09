Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de octubre

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta, tras una jornada de miércoles con una leve alza en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del diálogo entre el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.455, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.475.
Al Gobierno, envuelto en un escándalo político tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado en medio del escándalo por presuntos vínculos narco, le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.
En un octubre caliente, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días, una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).
Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.470.