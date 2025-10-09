9 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de octubre

El oficial opera a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta en una semana de incertidumbre en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del salvataje del Tesoro estadounidense.

El dólar oficial mantiene el ritmo ascendente a la espera de novedades desde Washington.

El dólar oficial mantiene el ritmo ascendente a la espera de novedades desde Washington.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta, tras una jornada de miércoles con una leve alza en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del diálogo entre el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.455, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.475.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.470.

