Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de octubre

El oficial opera a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta en una semana de incertidumbre en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del salvataje del Tesoro estadounidense.

Al Gobierno, envuelto en un escándalo político tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado en medio del escándalo por presuntos vínculos narco , le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.

En un octubre caliente, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.543,141, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.470.