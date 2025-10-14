El INDEC da a conocer la inflación de septiembre: estiman que se ubicará por encima del 2%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al noveno mes de 2025. Aseguran que la cifra estará impulsada por la suba del dólar.

Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, y las proyecciones privadas ya anticipan una nueva suba. Podría ser el mayor incremento desde abril.

Según los cálculos de distintas consultoras, la inflación mensual se ubicaría por encima del 2% , lo que marcaría una leve aceleración respecto del 1,9% registrado en agosto.

Si las estimaciones se confirman, sería el mayor incremento desde abril y consolidaría una tendencia al alza impulsada por la volatilidad cambiaria y la suba del dólar registrada durante el mes.

El inicio de septiembre estuvo atravesado por la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas bonaerenses , un factor que presionó sobre el tipo de cambio. Para contener la escalada del dólar, el Banco Central (BCRA) intervino activamente en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) , mientras el Gobierno buscaba transmitir calma a los mercados.

Fue un mes intenso, sobre todo teniendo en cuenta la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: el dólar oficial volvió a moverse al alza y superó el techo de la banda cambiaria, lo que obligó a la autoridad monetaria a vender divisas para frenar la presión. En paralelo, una delegación oficial viajó a Estados Unidos para buscar respaldo financiero y recomponer expectativas.

Todo este contexto de inestabilidad cambiaria encendió las alertas entre los analistas, que prevén un traslado parcial a precios durante el mes.

Inflación: qué dicen los especialistas

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA corrigió sus previsiones y ubicó la inflación de septiembre en 2,1%, mientras que los cálculos privados oscilan entre 2,3% y 2,5%.

Desde EcoGo estimaron una variación del 2,3% y explicaron: “El pass-through —el traslado a precios de la suba del dólar— sigue siendo moderado, pero se aceleró respecto de agosto y refleja un desanclaje parcial de expectativas”.

En la misma línea, la consultora Equilibra coincidió con ese pronóstico y destacó que los precios estacionales fueron los que más aumentaron (4,5%), seguidos por los regulados, que subieron 1,8%.

Por su parte, Cohen y LCG también proyectaron un 2,3%, apuntando que el rubro alimentos y bebidas volvió a ser uno de los principales motores del alza. En tanto, Invecq estimó una inflación algo más elevada, en torno al 2,5%.