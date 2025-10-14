14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El INDEC da a conocer la inflación de septiembre: estiman que se ubicará por encima del 2%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al noveno mes de 2025. Aseguran que la cifra estará impulsada por la suba del dólar.

Por
Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, y las proyecciones privadas ya anticipan una nueva suba. Podría ser el mayor incremento desde abril.

El consumo de carne volvió a crecer en agosto tras un año en baja
Te puede interesar:

El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

Según los cálculos de distintas consultoras, la inflación mensual se ubicaría por encima del 2%, lo que marcaría una leve aceleración respecto del 1,9% registrado en agosto.

Si las estimaciones se confirman, sería el mayor incremento desde abril y consolidaría una tendencia al alza impulsada por la volatilidad cambiaria y la suba del dólar registrada durante el mes.

El inicio de septiembre estuvo atravesado por la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas bonaerenses, un factor que presionó sobre el tipo de cambio. Para contener la escalada del dólar, el Banco Central (BCRA) intervino activamente en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras el Gobierno buscaba transmitir calma a los mercados.

Fue un mes intenso, sobre todo teniendo en cuenta la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: el dólar oficial volvió a moverse al alza y superó el techo de la banda cambiaria, lo que obligó a la autoridad monetaria a vender divisas para frenar la presión. En paralelo, una delegación oficial viajó a Estados Unidos para buscar respaldo financiero y recomponer expectativas.

Todo este contexto de inestabilidad cambiaria encendió las alertas entre los analistas, que prevén un traslado parcial a precios durante el mes.

dólares

Inflación: qué dicen los especialistas

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA corrigió sus previsiones y ubicó la inflación de septiembre en 2,1%, mientras que los cálculos privados oscilan entre 2,3% y 2,5%.

Desde EcoGo estimaron una variación del 2,3% y explicaron: “El pass-through —el traslado a precios de la suba del dólar— sigue siendo moderado, pero se aceleró respecto de agosto y refleja un desanclaje parcial de expectativas”.

En la misma línea, la consultora Equilibra coincidió con ese pronóstico y destacó que los precios estacionales fueron los que más aumentaron (4,5%), seguidos por los regulados, que subieron 1,8%.

Por su parte, Cohen y LCG también proyectaron un 2,3%, apuntando que el rubro alimentos y bebidas volvió a ser uno de los principales motores del alza. En tanto, Invecq estimó una inflación algo más elevada, en torno al 2,5%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

CABA: en septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre

En septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre en la Ciudad

La inflación porteña fue de 2,2% en septiembre.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,2% en septiembre

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el inicio del gobierno de Milei, según el nuevo IPC

Los salarios formales caen 11% en términos reales desde el gobierno de Milei, según el nuevo IPC

El Banco Central difundió el nuevo REM.

El Mercado estima que la inflación no bajará del 2% hasta 2026

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

El dolar oficial se vende abajo de los $1.400. 

El dólar cotiza estable a horas de la cumbre Trump-Milei en EEUU

Rating Cero

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

últimas noticias

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Hace 20 minutos
Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Hace 22 minutos
Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos

Hace 22 minutos
Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

Hace 30 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

Hace 41 minutos