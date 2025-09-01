1 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de septiembre

El oficial opera a $1.332,10 para la compra y $1.375,56 luego de una semana marcada por la volatilidad.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.
Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Por su parte, el dólar blue opera a $1.345 y en Banco Nación se comercializa a $1.380. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $315,28 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial viene de una semana de volatilidad.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.332,10 para la compra y $1.375,56 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.323.

