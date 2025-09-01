Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de septiembre

El oficial opera a $1.332,10 para la compra y $1.375,56 luego de una semana marcada por la volatilidad.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Por su parte, el dólar blue opera a $1.345 y en Banco Nación se comercializa a $1.380. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $315,28 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotiza $1.332,10 para la compra y $1.375,56 para la venta .

El dólar oficial viene de una semana de volatilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.323.