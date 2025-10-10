10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

En una jornada de feriado sin operaciones y luego de la intervención del Tesoro de EEUU en el Mercado de Cambios argentino, la divisa norteamericana tiene los mismos valores al cierre del jueves.

Por
A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Freepik

En un día sin operaciones debido al feriado, el dólar oficial cotiza en los mismos valores que en el cierre del jueves: en el Banco Nación llegó a $1.450, mientras que el blue se comercializó en torno a los $1.475. Por su parte el oficial, un promedio de las distintas entidades financieras, operó a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, tras la confirmación del swap por u$s20 mil millones con Argentina por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. En tanto, los dólares financieros se desplomaron con caídas de hasta 6%.

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.
Te puede interesar:

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cotizó a $1.420.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, se vendió a $1885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.440,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

El dólar vuelve a acercarse a los $1.500. 

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable mientras se esperan señales de EEUU

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.

El dólar tuvo un leve aumento y cerró por encima de los $1.460 en el inicio de la semana

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.

A la espera de los detalles del acuerdo con EEUU, ¿qué pasará con el dólar a partir del lunes?

El dolar cotiza arriba de los $1.400 a tres semans de las elecciones legislativas.

El dólar oficial cotiza en $1.450 a tres semanas de las elecciones legislativas

El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400. 

El dólar minorista cerró una semana volátil: subió $100 bajo una fuerte presión cambiaria

Rating Cero

Una icónica película arribó a Netflix.
play

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
play

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

últimas noticias

Ofrece una solución más saludable y respetuosa con el medioambiente.

Adiós a la esponjas de cocina: el accesorio de limpieza que se usa mucho en Europa

Hace 5 minutos
play
Una icónica película arribó a Netflix.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Hace 14 minutos
Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Hace 16 minutos
Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Hace 17 minutos
En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. 

Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Hace 18 minutos