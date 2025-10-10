Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

En una jornada de feriado sin operaciones y luego de la intervención del Tesoro de EEUU en el Mercado de Cambios argentino, la divisa norteamericana tiene los mismos valores al cierre del jueves.

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

En un día sin operaciones debido al feriado, el dólar oficial cotiza en los mismos valores que en el cierre del jueves: en el Banco Nación llegó a $1.450, mientras que el blue se comercializó en torno a los $1.475. Por su parte el oficial, un promedio de las distintas entidades financieras, operó a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, tras la confirmación del swap por u$s20 mil millones con Argentina por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. En tanto, los dólares financieros se desplomaron con caídas de hasta 6%.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

Al Gobierno, envuelto en un escándalo político tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado en medio del escándalo por presuntos vínculos narco , le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.

En un octubre caliente, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $402,42 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares Freepik

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cotizó a $1.420.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, se vendió a $1885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.440,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.448.