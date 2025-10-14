Arrancó el paro docente en todo el país: cuánto dura y qué provincias no tienen clases Comenzó la medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, en reclamo de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A partir de las 10 se movilizan hacia el Congreso. Por







A partir de las 10 convocaron a movilizarse al Congreso. X @cteracta

Comenzó el paro docente en todo el país convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, entre otros. En reclamo de de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A partir de las 10 se movilizan hacia el Congreso.

A partir de las 10:00 hs se realizará la concentración en el Congreso Nacional, desde CTERA expresaron que esta movilización se realiza en reclamo de:

Nueva ley de Financiamiento Educativo,

Restitución del FONID,

Convocatoria a la paritaria nacional docente,

Aumento salarial,

Aumento del presupuesto educativo,

Defensa de las jubilaciones docentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cteracta/status/1977768155142328332&partner=&hide_thread=false CTERA convoca al Paro Nacional Docente y Movilización.



14 De Octubre.



Concentramos a las 10 hs en el Congreso de la Nación.



“La Escuela Enseña y Construye Esperanza”#PorLaPública#CTERAContraElAjuste#FonidYa#MásPresupuestoEducativo pic.twitter.com/Ojw2YqYPPZ — CTERA (@cteracta) October 13, 2025

La medida de fuerza alcanzará a una gran porción de las escuelas públicas de la Argentina, aunque su adherencia puede cambiar en algunas provincias y la modalidad, mientras que en los establecimientos privados, los sindicatos y convenios marcarán la adherencia. En el país hay más de 11 millones de estudiantes.

En tanto, la consigna de la marcha al Congreso será "la escuela enseña y construye esperanza", en referencia a la importancia de la educación pública. Cuáles son los sindicatos que se adhieren al paro docente del 14 de octubre ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)