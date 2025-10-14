14 de octubre de 2025 Inicio
Arrancó el paro docente en todo el país: cuánto dura y qué provincias no tienen clases

Comenzó la medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, en reclamo de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A partir de las 10 se movilizan hacia el Congreso.

Por
A partir de las 10 convocaron a movilizarse al Congreso. 

X @cteracta

Comenzó el paro docente en todo el país convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, entre otros. En reclamo de de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A partir de las 10 se movilizan hacia el Congreso.

Gremios docentes confirmaron un paro nacional para este martes.
Gremios docentes anunciaron un paro nacional para este martes: quiénes no tendrán clases

A partir de las 10:00 hs se realizará la concentración en el Congreso Nacional, desde CTERA expresaron que esta movilización se realiza en reclamo de:

  • Nueva ley de Financiamiento Educativo,
  • Restitución del FONID,
  • Convocatoria a la paritaria nacional docente,
  • Aumento salarial,
  • Aumento del presupuesto educativo,
  • Defensa de las jubilaciones docentes.

La medida de fuerza alcanzará a una gran porción de las escuelas públicas de la Argentina, aunque su adherencia puede cambiar en algunas provincias y la modalidad, mientras que en los establecimientos privados, los sindicatos y convenios marcarán la adherencia. En el país hay más de 11 millones de estudiantes.

En tanto, la consigna de la marcha al Congreso será "la escuela enseña y construye esperanza", en referencia a la importancia de la educación pública.

Cuáles son los sindicatos que se adhieren al paro docente del 14 de octubre

  • ADEP (Jujuy)
  • ADOSAC (Santa Cruz)
  • AGMER (Entre Ríos)
  • ASDE (San Luis)
  • ATECh (Chubut)
  • AMP (La Rioja)
  • AMSAFE (Santa Fe)
  • ATEN (Neuquén)
  • ATEP (Tucumán)
  • SUTE (Mendoza)
  • SUTEBA (Buenos Aires)
  • SUTEF (Tierra del Fuego)
  • UDAP (San Juan)
  • UDPM (Misiones)
  • UEPC (Córdoba)
  • UNTER (Río Negro)
  • UTE (Ciudad de Buenos Aires)
  • UTELPA (La Pampa)
  • UTRE (Chaco)
  • SUTECO (Corrientes)
  • ADF (Formosa)
  • ATECA (Catamarca)
  • ADP (Salta)
  • SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)
Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

