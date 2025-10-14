Arrancó el paro docente en todo el país: cuánto dura y qué provincias no tienen clases

Comenzó el paro docente en todo el país convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, entre otros. En reclamo de de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. A partir de las 10 se movilizan hacia el Congreso.
A partir de las 10:00 hs se realizará la concentración en el Congreso Nacional, desde CTERA expresaron que esta movilización se realiza en reclamo de:
La medida de fuerza alcanzará a una gran porción de las escuelas públicas de la Argentina, aunque su adherencia puede cambiar en algunas provincias y la modalidad, mientras que en los establecimientos privados, los sindicatos y convenios marcarán la adherencia. En el país hay más de 11 millones de estudiantes.
En tanto, la consigna de la marcha al Congreso será "la escuela enseña y construye esperanza", en referencia a la importancia de la educación pública.
Cuáles son los sindicatos que se adhieren al paro docente del 14 de octubre
- ADEP (Jujuy)
- ADOSAC (Santa Cruz)
- AGMER (Entre Ríos)
- ASDE (San Luis)
- ATECh (Chubut)
- AMP (La Rioja)
- AMSAFE (Santa Fe)
- ATEN (Neuquén)
- ATEP (Tucumán)
- SUTE (Mendoza)
- SUTEBA (Buenos Aires)
- SUTEF (Tierra del Fuego)
- UDAP (San Juan)
- UDPM (Misiones)
- UEPC (Córdoba)
- UNTER (Río Negro)
- UTE (Ciudad de Buenos Aires)
- UTELPA (La Pampa)
- UTRE (Chaco)
- SUTECO (Corrientes)
- ADF (Formosa)
- ATECA (Catamarca)
- ADP (Salta)
- SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)