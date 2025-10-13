Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025 El público eligió al representante del equipo de Luck Ra como el gran ganador del certamen. En una final cargada de emoción y música, los cuatro finalistas compartieron el escenario con sus coaches en interpretaciones memorables. Por







La cuarta temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y el público coronó a Nicolás Behringer como el gran ganador del certamen. El joven artista, integrante del equipo de Luck Ra, se impuso por votación popular tras una noche de gala que reunió a los cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez y el propio Behringer.

La final, transmitida en vivo por Telefe, fue una verdadera celebración de talento y emoción. Cada participante volvió a compartir el escenario con su coach, en duetos (o trio en el caso de los Miranda) que resumieron el recorrido de una temporada marcada por la diversidad musical y el compromiso artístico.

Eugenia Rodríguez, representante del equipo de Miranda!, interpretó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas el clásico Valiente, de los Pimpinela, en una versión cargada de energía y teatralidad. Por su parte, Milagros Gerez Amud, del equipo de Soledad Pastorutti, deslumbró al público con una sentida versión de Garganta con arena, el recordado tango de Cacho Castaña.

Nicolás Behringer, junto a Luck Ra, llevó la fiesta al escenario con Que me falte todo, un cuarteto explosivo que puso al estudio de pie y anticipó el resultado final. Mientras tanto, Alan Lez, del equipo de Lali Espósito, eligió 33, el tema que la cantante grabó junto a Dillom para su último álbum, en una performance intensa y emocional.