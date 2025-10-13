13 de octubre de 2025 Inicio
Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

El público eligió al representante del equipo de Luck Ra como el gran ganador del certamen. En una final cargada de emoción y música, los cuatro finalistas compartieron el escenario con sus coaches en interpretaciones memorables.

La cuarta temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y el público coronó a Nicolás Behringer como el gran ganador del certamen. El joven artista, integrante del equipo de Luck Ra, se impuso por votación popular tras una noche de gala que reunió a los cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez y el propio Behringer.

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.
La final, transmitida en vivo por Telefe, fue una verdadera celebración de talento y emoción. Cada participante volvió a compartir el escenario con su coach, en duetos (o trio en el caso de los Miranda) que resumieron el recorrido de una temporada marcada por la diversidad musical y el compromiso artístico.

Nicolás Behringer

Eugenia Rodríguez, representante del equipo de Miranda!, interpretó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas el clásico Valiente, de los Pimpinela, en una versión cargada de energía y teatralidad. Por su parte, Milagros Gerez Amud, del equipo de Soledad Pastorutti, deslumbró al público con una sentida versión de Garganta con arena, el recordado tango de Cacho Castaña.

Nicolás Behringer, junto a Luck Ra, llevó la fiesta al escenario con Que me falte todo, un cuarteto explosivo que puso al estudio de pie y anticipó el resultado final. Mientras tanto, Alan Lez, del equipo de Lali Espósito, eligió 33, el tema que la cantante grabó junto a Dillom para su último álbum, en una performance intensa y emocional.

Finalmente, la votación del público definió el desenlace: Nicolás Behringer se alzó con el trofeo de La Voz Argentina 2025, consagrándose como una de las nuevas voces populares del país. Entre abrazos, lágrimas y aplausos, Luck Ra celebró con su discípulo la victoria y agradeció el apoyo de los seguidores.

Con esta edición, La Voz Argentina volvió a demostrar su poder de convocatoria y su capacidad para descubrir talentos en todo el país, en una noche que unió emoción, música y el voto del público.

