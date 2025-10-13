Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción Si bien la segunda entrega tiene un estreno estipulado para el 14 de mayo de 2026, uno de los productores confirmó el tercer filme.







Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda. Warner Bros.

El filme Mortal Kombat III fue confirmado en la previa al lanzamiento de la segunda película de la franquicia y se generó mucha expectativa entre los fanáticos de los videojuegos, ya que quedó en claro que las productoras New Line Cinema y Warner Bros. Pictures confían mucho en el éxito en cines.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue Jeremy Slater, el propio guionista de las dos primeras películas, durante la Comic Con de Nueva York. En este festival, estuvo acompañado por gran parte del elenco, ya que junto a él se pudo ver a Adeline Rudolph, Karl Urban, Martyn Ford, Simon McQuoid y Tati Gabrielle.

Ya en el escenario, Slater expresó: "Nuestros amigos de New Line y Warner Bros. están muy contentos y emocionados con esta película... Están tan convencidos de que hay una enorme base de fans esperándolo que ya me contrataron para empezar a escribir la próxima entrega de Mortal Kombat". Vale recordar que la segunda producción se lanzará en cines el jueves 14 de mayo de 2026, por lo que falta mucho para que llegue la tercera.

Embed BREAKING: A Mortal Kombat III movie is already confirmed with Jeremy Slater writing the script! #NYCC pic.twitter.com/QZaq5mWeip — IGN (@IGN) October 11, 2025

Y esto es todo lo que se reveló al respecto de Mortal Kombat III, aunque es muy importante ya saber que la misma se encuentra en preproducción. Pero, si sigue el camino de los videojuegos clásicos del gaming, la tercera entrega no será otro torneo, sino la invasión total de la Tierra liderada por el Emperador Shao Kahn, con la posible resurrección de su esposa, la Reina Sindel, como catalizador de la catástrofe.

