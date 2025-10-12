12 de octubre de 2025 Inicio
Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

Según el relevamiento del BCRA, los analistas esperan que el tipo de cambio oficial avance por encima de los límites acordados con el FMI en los próximos meses.

Los analistas relevados por el Banco Central (BCRA) en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén que el tipo de cambio oficial superará los límites de la banda cambiaria vigente en los próximos meses, anticipando una mayor presión sobre el dólar hacia fin de año y comienzos de 2026.

De acuerdo con el informe el dólar mayorista promedio se ubicaría en $1.440 en octubre, $1.499 en noviembre, $1.536 en diciembre y $1.589 en enero de 2026. Estas proyecciones superan los topes acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fijan límites de $1.496 para octubre, $1.509 para noviembre y $1.526 para diciembre.

La encuesta incluyó respuestas de 42 entidades (30 consultoras y centros de investigación y 12 bancos locales e internacionales) y reflejó una revisión al alza en las estimaciones de dólar e inflación respecto del relevamiento anterior.

En el mercado financiero, la atención se centra en la reacción del tipo de cambio tras las elecciones legislativas. La posibilidad de que el dólar oficial se ubique por encima del rango acordado con el FMI se consolida como uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y los analistas privados.

Desde Econviews señalaron que el reciente acuerdo con Estados Unidos “reforzaría las reservas contables y daría un colchón adicional para enfrentar una eventual corrida”, además de permitir “fondos para la intervención directa en el mercado cambiario y eventuales compras de bonos por parte del Tesoro”. También destacaron que el financista Scott Bessent “avaló las bandas cambiarias, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar el techo”.

Por su parte, LCG consideró que, tras las elecciones y bajo una supervisión más estrecha del FMI, “sigue siendo probable el fin de las bandas cambiarias”, en línea con el pedido del organismo de avanzar hacia “un esquema más flexible y consistente con el equilibrio externo y la acumulación de reservas”.

En cuanto a la inflación, el REM proyecta que el índice mensual se mantendrá por encima del 2% hasta fin de año, con una suba acumulada del 29,8% para 2025, 1,6 puntos más que en la medición anterior. Los analistas estiman aumentos del 2,1% en septiembre y octubre, 2% en noviembre y 2,1% en diciembre, con una desaceleración prevista recién para el primer trimestre de 2026.

Respecto de la actividad económica, el relevamiento prevé un crecimiento del PBI del 3,9% en 2025, por debajo del 5,4% proyectado en el Presupuesto 2026. Por trimestres, se anticipa una caída del 0,6% en el tercero, una leve mejora del 0,5% en el cuarto y una expansión del 0,8% en el inicio de 2026.

