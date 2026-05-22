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El importante anuncio de Fito Páez después de recibir abucheos en el Movistar Arena

Tras la tensa noche en Villa Crespo, el músico rosarino confirmó una novedad que generó ruido en sus fanáticos.

El artista rosarino anunció una nueva fecha en el Movistar Arena.

El artista rosarino anunció una nueva fecha en el Movistar Arena.

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Fito Páez protagonizó una de las veladas más comentadas del último tiempo el miércoles, durante su presentación con entradas totalmente agotadas en el Movistar Arena. En el marco de su gira, el ícono del rock rosarino generó una inesperada fricción con un sector de la platea al tomar la decisión de interpretar de forma completa y en orden su álbum "Novela". Luego de eso, comunicó una importante decisión.

El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.
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El cantante de 63 años anunció una nueva velada en el Movistar Arena. La misma será el lunes 29 de junio y las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través del portal de Movistar Arena Argentina. Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago y con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Fito Paez

En el marco de su gira internacional "Sale el Sol Tour 2026", el artista recorrerá gran parte de la Argentina y Colombia. El puntapié inicial en Buenos Aires fue un rotundo éxito tras agotar la función del 20 de mayo en el Movistar Arena.

A lo largo del mes de junio, el tour desembarcará en territorio colombiano con presentaciones en Cali, Manizales, Medellín y Bogotá, para luego retomar en octubre y noviembre un extenso recorrido por el interior del país que incluirá paradas en Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Córdoba, La Plata, Posadas, Corrientes y Santa Fe.

Alejandro Lerner habló de los abucheos a Fito Páez

El debate en torno a lo sucedido en el Movistar Arena sumó una voz de enorme peso dentro de la música nacional con las declaraciones de Alejandro Lerner. El reconocido cantautor se refirió a la polémica que se generó cuando un sector de la platea silbó al músico rosarino por elegir una lista de temas que no tuvo el aval de la gente que se presentó en Villa Crespo el miércoles.

Con total honestidad, el músico se plantó con una frase contundente que respaldó el malestar de la audiencia: “El público tiene razón”. De esta manera, validó la frustración de los fanáticos cuando no se incluyen aquellos temas históricos que todos esperan escuchar. “Los temas nuevos alguna vez fueron clásicos”, analizó.

En paralelo, argumentó diálogo con América: “Es un hilo finito, porque el público tiene razón. Por algo se pusieron de acuerdo en algo que no les gustaba. No es que ellos se prepararon para abuchear. Vinieron para aplaudir y cantar. Administralo de forma amorosa”.

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El emotivo video de Alejandro Lerner en las Islas Malvinas
El emotivo video de Alejandro Lerner en las Islas Malvinas

En medio de sus reflexiones, Lerner respaldó la necesidad de los compositores de exponer composiciones recientes, si bien subrayó que la audiencia asiste con el deseo de oír las melodías de siempre, detallando que: “Los temas crecieron con la gente. Muchos se enamoraron o se casaron con esas canciones”.

Además, señaló: “Si hacés 45 minutos seguidos de canciones nuevas, no dejás interactuar a la gente. Hay que mostrar lo nuevo, pero también darles lo que vinieron a buscar”. En otra declaración, el músico atacó las nuevas formas de escuchar música: “Todo es rápido como TikTok o Instagram. La gente ya no se toma 45 minutos para escuchar un disco entero”.

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