Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano tras el repechaje, los Golden Tickets y los nuevos ingresos

Una nueva placa de nominados quedó conformada en Gran Hermano tras el ingreso de los nuevos participantes , desde el repechaje y con el uso de los Golden Tickets . El miércoles ingresaron 13 participantes , que no tuvieron la posibilidad de nominar a los que serán sus compañeros por lo menos una semana más. Sin embargo, los que ya estaban en la casa pudieron dejarle sus votos a los nuevos .

La casa se dio vuelta por completo en una de las galas de nominación más complejas y picantes de la temporada . Con una convivencia revolucionada por la vuelta de varios hermanitos en el repechaje , la ventaja de los Golden Tickets y el desembarco de caras nuevas, el confesionario se transformó en un escenario lleno de tensión. El peso de la información del exterior y el nacimiento de alianzas obligaron a los participantes originales a recalcular su juego y cambiar sus votos a último momento.

En medio de este clima de absoluta incertidumbre, Titi pudo mirar toda la gala con total tranquilidad gracias a su rol de líder de la semana, un beneficio que le otorgó inmunidad total en un momento clave donde nadie tenía su lugar asegurado .

La votación final de los jugadores terminó configurando una placa de nominados sumamente reñida. Los participantes que quedaron a merced de la decisión del público son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso .

Gran Hermano - Generación Dorada

A partir de este momento, el destino de los seis competidores sentenciados queda exclusivamente bajo las manos de los espectadores, quienes definirán la próxima salida del certamen a través de la modalidad de voto negativo. La definición de esta picante zona de riesgo se llevará a cabo durante una gala especial el lunes 25 de mayo, en pleno feriado por el Día de la Patria, con la transmisión en vivo de Telefe.

La expectativa fuera de la casa es total, ya que las encuestas en redes sociales comenzaron a arder inmediatamente. Al tratarse de una placa bajo la modalidad de voto negativo, los distintos "fandoms" de los participantes en riesgo ya diagramaron campañas de unificación para concentrar los votos en un solo objetivo. Este veredicto no solo determinará quién se queda afuera de la competencia, sino que funcionará como el primer gran termómetro para medir qué piensa la gente de las nuevas alianzas.

Debido a que la votación es de carácter negativo, los espectadores tienen en sus manos quien abandona la casa. Para registrar el voto, se puede mandar un SMS con la palabra GH al 9009 comentando quien te gustaría que abandone la casa más famosa, entrar a la web oficial GHGlobal o hacer una captura del código QR que se visualiza de forma permanente en la transmisión de Telefé.