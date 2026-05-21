Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de mayo

El billete estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una semana marcada por pax cambiaria. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, cayó por segunda jornada consecutiva.

El dólar oficial atraviesa la semana sin sobresaltos.

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación , luego de una jornada de miércoles sin modificaciones , y cerró con una caída de $10 en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, en el segmento mayorista, cayó por segunda jornada consecutiva y cerró a $1.389,50 por unidad, $ 7,50 debajo del cierre de ayer.

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En el mercado informal, el dólar blue retrocede ligeramente y se movió a $1.425 para la venta, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana. Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.423,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.480.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.389,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.423,47.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.395 para la compra y $1.396 para la venta.