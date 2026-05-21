Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de mayo

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de miércoles sin modificaciones, y cerró con una caída de $10 en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, en el segmento mayorista, cayó por segunda jornada consecutiva y cerró a $1.389,50 por unidad, $ 7,50 debajo del cierre de ayer.
En el mercado informal, el dólar blue retrocede ligeramente y se movió a $1.425 para la venta, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana. Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.423,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.480.
Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.389,50 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.833.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.423,47.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.395 para la compra y $1.396 para la venta.