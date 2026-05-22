Se supo el verdadero motivo por el que internaron a Christian Petersen

La internación del reconocido chef encendió todas las alarmas tras conocerse detalles de un delicado cuadro que preocupó a su familia y obligó a una rápida intervención médica.

La salud de Christian Petersen volvió a generar enorme preocupación este viernes luego de que trascendiera que el reconocido chef fue internado nuevamente en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. El cocinero había recibido el alta médica hace apenas cuatro meses, después de atravesar un cuadro extremadamente delicado tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín .

En las últimas horas se conoció que Petersen ingresó de urgencia acompañado por su esposa y quedó bajo observación médica especializada. El episodio encendió nuevamente las alarmas sobre su estado físico y emocional, especialmente porque durante los últimos meses había mantenido un perfil bajo y pocas apariciones públicas luego de su recuperación. Mientras tanto, crece la expectativa por su evolución clínica y por nuevos comunicados oficiales acerca de su salud.

Recién con el correr de las horas comenzaron a trascender detalles más precisos sobre lo ocurrido. Según informó la periodista Pilar Smith en el programa LAM, que se emite por América TV, el cocinero habría ingresado al centro médico por un cuadro de alucinaciones. “Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo” , explicó la panelista televisiva al aire.

La información generó un fuerte impacto porque Christian Petersen ya venía atravesando una recuperación compleja desde diciembre pasado, cuando sufrió una severa descompensación durante una expedición al volcán Lanín, en Neuquén. En aquel momento había sido internado de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y posteriormente trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con un tratamiento especializado en el Hospital Alemán.

La última aparición pública del chef había sido el 11 de abril, cuando publicó un video promocional en sus redes sociales vinculado al mundo gastronómico. En esas imágenes se lo veía relajado, tomando mate y hablando sobre sabores y maridajes. “Porque el mate limpia y equilibra la untuosidad, haciendo que cada bocado y cada sorbo se potencien”, había expresado en aquella publicación, sin mostrar señales visibles de atravesar una situación delicada.

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El primer parte médico de Christian Petersen

Tras la difusión de la noticia, el Hospital Alemán emitió el primer comunicado oficial sobre la salud del cocinero. En el documento, la clínica informó que el paciente permanece internado en una “unidad de cuidados especializados” y bajo seguimiento interdisciplinario permanente debido al cuadro que presentó en las últimas horas.

El parte médico señaló además que Christian Petersen se encuentra “clínicamente estable” y que actualmente recibe “tratamiento integral acorde a su cuadro de salud”. Desde el centro médico destacaron también que hubo una “adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, un dato que llevó algo de tranquilidad a su entorno y a sus seguidores.

En el mismo comunicado, el sanatorio explicó que el chef continuará “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante”, siguiendo los protocolos médicos establecidos para este tipo de situaciones. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre cuánto tiempo permanecerá internado ni cuál será el tratamiento definitivo.

PARTE MEDICO CHRISTIAN PETERSEN 22 MAYO 2026 El parte médico de Christian Petersen divulgado por el Hospital Alemán,

Finalmente, el Hospital Alemán aclaró que preservará “el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, motivo por el cual existe un fuerte hermetismo alrededor de la evolución del cocinero. Hasta ahora, ni la familia de Christian Petersen ni desde su entorno realizaron declaraciones públicas sobre esta nueva internación que volvió a preocupar a sus fanáticos.