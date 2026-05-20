20 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de mayo

La divisa operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada marcada por la continuidad de la calma cambiaria. El mayorista, referencia del mercado, terminó a $1.397, un peso por debajo del martes.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin sobresaltos.

Freepik

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de martes sin modificaciones, en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, el tipo de cambio mayorista retrocedió $1 a $1.397 para la venta y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.740,36.

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Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.431,02 y el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.486,92. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $5 a $1.430 para la venta. Mientras que los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas en tramos de 2026 y 2027.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.397 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.431,02

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.403,5 para la compra y $1.404,5 para la venta.

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