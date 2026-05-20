Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de mayo

La divisa operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada marcada por la continuidad de la calma cambiaria. El mayorista, referencia del mercado, terminó a $1.397, un peso por debajo del martes.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de una jornada de martes sin modificaciones , en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, el tipo de cambio mayorista retrocedió $1 a $1.397 para la venta y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.740,36.

Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones, impulsado por las exportaciones

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.431,02 y el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.486,92. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $5 a $1.430 para la venta. Mientras que los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas en tramos de 2026 y 2027.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.397 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.431,02

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.403,5 para la compra y $1.404,5 para la venta.