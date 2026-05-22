Subió la temperatura: el apasionado beso entre dos participantes de Gran Hermano

El regreso de una exparticipante al reality derivó en el vínculo más esperado de la nueva etapa. La primera placa de nominación reflejó la tensión que se hizo presente desde el arranque de este reinicio.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no tardó ni una noche en generar su primer romance de la nueva etapa. Minutos después de que finalizara la gala del repechaje, Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski se fueron al patio solos y las cámaras captaron el momento que muchos seguidores del programa esperaban. Fue así que se pudo ver un beso apasionado que confirmó lo que venía insinuándose desde semanas atrás.

El encuentro no fue casual. Lola le contó a Manu que estaba separada y él no tardó en actuar. "Entonces por algo volviste", le respondió con una sonrisa apenas disimulada. La química entre ambos, que ya había dado que hablar durante la primera etapa de Lola en la casa, volvió a encenderse de inmediato y sin vueltas. "Lo extrañé un montón pero quiero que las cosas fluyan, no quiero forzar nada pero él es como un imán", había reconocido ella en la sala de stream.

Manuel, que hasta hace poco se refería a Lola como "su hermanita" para disimular lo que sentía, dejó de lado las vueltas y le advirtió que "no iba a aguantar tanto" la espera. La noche no terminó ahí. La pareja también se acostó junta en una cama y tuvo una charla íntima para ponerse al día.

Quiénes quedaron nominados tras el repechaje de Gran Hermano

Un día después del repechaje que transformó la convivencia con trece ingresos, la casa vivió su primera gala de nominación de la nueva etapa y quedaron seis participantes en riesgo de eliminación. La placa la integran Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar, con una particularidad que complica el panorama, ya que la votación es negativa, es decir que el público elige a quién quiere que se quede, y quien acumula más votos en contra es quien abandona la competencia el lunes 25 de mayo.

"Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa", advirtió Santiago del Moro al hacer el anuncio. Solo los 12 participantes originales tuvieron derecho a votar, por lo que los nuevos ingresantes quedaron fuera del proceso de nominación por la ventaja que implica haber seguido el juego desde afuera.

Titi Tcherkaski, líder de la semana, contó con inmunidad, y los votos de Luana Fernández fueron anulados por Danelik Galazán, la última eliminada antes del repechaje. El nombre más apuntado de la noche fue Matías Hanssen, el nuevo ingresante sobre quien casi nadie tenía referencias previas.

charlotte caniggia gran hermano santiago del moro

Eduardo Carrera fue el otro foco de los nominadores entre los participantes originales. El resto de los votos se repartió entre Mariela Prieto, Steffany Pereira, Cinzia y Juanicar, completando una placa mixta con tres originales y tres recién ingresados. Según el análisis del panel, los participantes con mayor trayectoria en el juego, Eduardo y Cinzia especialmente, son quienes enfrentan el riesgo más alto en un formato de voto negativo, ya que el rechazo que acumularon entre el público a lo largo de la temporada.