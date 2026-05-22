Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras su repentina internación: qué le pasó Desde el sanatorio informaron que el chef se encuentra en la unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento permanente. Agregar C5N en









El chef permanece internado en el Hospital Alemán.

Tras el espisodio en la Patagonia, volvieron a internar a Christian Petersen y se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán. El chef ingresó al sanatorio acompañado por su esposa, supuestamente con un cuadro de alucinaciones, según informó Pilar Smith en LAM.

El comunicado emitido por el Hospital Alemán de Buenos Aires lleva la virma del Dr. Norberto Mezzadri (MN 52454) Director Médico, donde informó que "el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente".

PARTE MEDICO CHRISTIAN PETERSEN 22 MAYO 2026

También detallaron que "al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acode a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales".

"En el marco de su evolución, continuará bajo observación con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo a los protocolos vigente. El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia", cerraron.