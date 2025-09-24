Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó como “excelente” el encuentro que mantuvo este miércoles con el presidente Javier Milei, en Estados Unidos.
Tras el encuentro en Estados Unidos, Georgieva destacó los avances de Argentina en materia económica y reafirmó el respaldo del FMI al plan de Milei, subrayando la importancia de la disciplina fiscal y las reformas estructurales.
“Abrazamos la ayuda que le ha dado Estados Unidos y el Banco Mundial a Argentina. Es importante lograr bajar la inflación, subir la actividad económica y reducir la pobreza”, señaló Georgieva.
La titular del FMI remarcó que el organismo espera que la inflación continúe descendiendo y que la economía mantenga su crecimiento. “La disciplina fiscal y las reformas estructurales son muy importantes. Nos vamos a volver a reunir”, añadió.
En su visión, Argentina “está yendo en la dirección correcta”, en referencia a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei y al respaldo internacional que recibe.
Gita Gopinath, que dejó su cargo en agosto, valoró las negociaciones entre el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno argentino. Sin embargo, advirtió que “un progreso sostenible requerirá que Argentina implemente un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere consenso interno para sus reformas”.