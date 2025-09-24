Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta" Tras el encuentro en Estados Unidos, Georgieva destacó los avances de Argentina en materia económica y reafirmó el respaldo del FMI al plan de Milei, subrayando la importancia de la disciplina fiscal y las reformas estructurales. Por







Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: "Argentina va en la dirección correcta" X @OPRArgentina

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó como “excelente” el encuentro que mantuvo este miércoles con el presidente Javier Milei, en Estados Unidos.

“Abrazamos la ayuda que le ha dado Estados Unidos y el Banco Mundial a Argentina. Es importante lograr bajar la inflación, subir la actividad económica y reducir la pobreza”, señaló Georgieva.

La titular del FMI remarcó que el organismo espera que la inflación continúe descendiendo y que la economía mantenga su crecimiento. “La disciplina fiscal y las reformas estructurales son muy importantes. Nos vamos a volver a reunir”, añadió.

En su visión, Argentina “está yendo en la dirección correcta”, en referencia a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei y al respaldo internacional que recibe.