21 de mayo de 2026 Inicio
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Respaldo clave del FMI: aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que el Directorio Ejecutivo del organismo internacional dio el visto bueno a la segunda revisión del acuerdo para liberar los fondos.

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Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

X @KGeorgieva

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó este jueves la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina. Con este respaldo político del "board" en Washington, se habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central. Esta decisión representa un nuevo voto de confianza hacia la gestión económica del presidente Javier Milei, elevando el total de fondos girados bajo el actual acuerdo a unos u$s15.800 millones, sobre un total previsto de u$s20.000 millones.

Luis Caputo con Kristalina Georgieva en la reunión de negociaciones entre Argentina y el FMI. 
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Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva tras la segunda revisión del acuerdo del FMI

En un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, anunció el visto bueno del organismo internacional tras el acuerdo técnico alcanzado el pasado 15 de abril entre el equipo económico nacional y el staff del organismo. En esta oportunidad, los directores también concluyeron la consulta del Artículo IV, un procedimiento exhaustivo de supervisión de las políticas macroeconómicas y cambiarias que el Fondo realiza periódicamente a todos sus países miembros. El organismo subrayó que la implementación del programa se mantuvo "sólida" a pesar de un escenario doméstico e internacional que calificaron como "desafiante".

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A través de un comunicado, la directora gerente Kristalina Georgieva destacó que el "impulso reformista" se fortaleció mediante la aprobación de leyes clave en materia fiscal, laboral y comercial. Según el FMI, estas reformas, sumadas a las mejoras en el marco monetario, han sido "impresionantes" y han contribuido a una renovada desinflación y a una mayor confianza de los mercados. No obstante, admitieron que la incertidumbre política durante 2025 afectó transitoriamente el crecimiento y la estabilidad externa antes de los ajustes recientes.

En cuanto a las metas del Banco Central, el Fondo reconoció: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”. Sin embargo, el directorio ponderó positivamente las medidas correctivas implementadas y el actual ritmo de compras de la entidad monetaria, que hilvanó 92 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

FMI
El FMI aprob&oacute; la revisi&oacute;n del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de u$s1.000 millones.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de u$s1.000 millones.

A pesar del apoyo, el organismo recordó que la Argentina sigue siendo su principal deudor, con una acreencia pendiente de u$s57.000 millones, lo que representa el 35% de su cartera total. Ante esta exposición récord, el FMI respaldó la estrategia oficial de no regresar por ahora a los mercados internacionales de crédito -para evitar convalidar tasas elevadas por el riesgo país- y, en su lugar, buscar financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF para cubrir vencimientos futuros.

Finalmente, Georgieva enfatizó la necesidad de profundizar el ajuste para garantizar la sostenibilidad del plan. El Fondo solicitó “preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

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