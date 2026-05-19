19 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de mayo

El oficial operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa cerró en $1.398, apenas por arriba del cierre de la jornada anterior.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, y extendió la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, en el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.398, apenas por arriba del cierre de ayer (+0,07%) con un volumen por arriba del promedio: u$s571 millones.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos pese al incremento de la demanda.
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Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.433,40 y el contado con liquidación (CCL) a $1.493,35. En el mercado informal, el dólar blue subió $15 a $1.435 para la venta. En tanto, los contratos de futuros cerraron mixtos en los tramos de 2026 y al alza en los de 2027.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.

El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.398 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.433,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406,5 para la venta.

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