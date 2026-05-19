Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de mayo

El oficial operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa cerró en $1.398, apenas por arriba del cierre de la jornada anterior.

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de un inicio de semana sin cambios , y extendió la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, e n el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.398, apenas por arriba del cierre de ayer (+0,07%) con un volumen por arriba del promedio: u$s571 millones.

El dólar blue volvió a subir y ya lleva más de un mes arriba de los $1.400

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.433,40 y el contado con liquidación (CCL) a $1.493,35. En el mercado informal, el dólar blue subió $15 a $1.435 para la venta. En tanto, los contratos de futuros cerraron mixtos en los tramos de 2026 y al alza en los de 2027.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.398 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.433,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406,5 para la venta.