Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de mayo

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, y extendió la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas. En tanto, en el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.398, apenas por arriba del cierre de ayer (+0,07%) con un volumen por arriba del promedio: u$s571 millones.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.433,40 y el contado con liquidación (CCL) a $1.493,35. En el mercado informal, el dólar blue subió $15 a $1.435 para la venta. En tanto, los contratos de futuros cerraron mixtos en los tramos de 2026 y al alza en los de 2027.
Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.398 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.433,40
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406,5 para la venta.