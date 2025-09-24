24 de septiembre de 2025 Inicio
Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la de atrás"

La expresidenta criticó el respaldo financiero anunciado por Washington y advirtió que “es pan para hoy y hambre para mañana”. También apuntó contra el modelo económico del Gobierno y la situación de endeudamiento de las familias.

La expresidenta Cristina Kirchner criticó al presidente Javier Milei por al acuerdo alcanzado con el Tesoro de Estados Unidos. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria sostuvo que la asistencia de Washington es “pan para hoy y hambre para mañana” y vinculó el respaldo económico con la campaña de reelección del mandatario.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos. Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares”, escribió.

Cristina advirtió que el endeudamiento externo vuelve “inmanejable” la situación, y recordó los antecedentes del “Megacanje” y el “Blindaje” durante el gobierno de Fernando de la Rúa. “Los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la de atrás”, enfatizó, en referencia a la fragilidad de las reservas frente a la fuga de capitales.

Además, acusó a Milei de no hacerse cargo del “fracaso de la macro” y de haber generado un “desastre en la vida cotidiana de millones de argentinos”. En ese sentido, afirmó que “9 de cada 10 hogares están endeudados” y que más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de compromisos financieros. “No es deuda para cambiar el auto o viajar, es deuda para comer, comprar remedios o pagar los servicios”, subrayó.

La expresidenta también cargó contra el vínculo entre Milei y Donald Trump, a quien acusó de impulsar un esquema de endeudamiento similar al que, según recordó, acompañó al expresidente Mauricio Macri. “El intento de reelección fracasado de Macri nos costó 45 mil millones de dólares del FMI. Ahora las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones más”, escribió.

Sobre el anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares y eventuales compras de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano, Cristina planteó que se trata de un endeudamiento “al servicio de la reelección de Milei” y remató: “¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?”.

