22 de mayo de 2026 Inicio
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Villa Luzuriaga: alumnos denuncian abuso en el baño mixto de una escuela

Los estudiantes de la institución N°5 Islas Malvinas reclaman que el equipo directivo intentó ocultar el hecho contra una joven para no sancionar a los responsables y que, además, "no había nadie controlando el baño que usaban los dos géneros".

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Alumnos de una escuela reclaman abuso en el baño mixto.

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Los alumnos de la escuela N°5 Islas Malvinas de Villa Luzuriaga, San Justo, se reunieron en la puerta para reclamar que una joven de 15 años acudió al único baño habilitado en horario de clase y fue abusada por dos compañeros. Aseguran que el equipo directivo intentó tapar la situación y el viernes cerró las puertas sin emitir un comunicado.

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La institución, ubicada en calle Bermúdez entre Rivera Indarte y República de Chile, cerró sus puertas tras el hecho ocurrido el miércoles por la tarde. Todo inició días antes cuando estudiantes rompieron los baños y quedó uno solo para el uso común, el cual era controlado en el recreo, pero no el horario de clase.

Fue entonces que el miércoles cerca de las 17, dos alumnos habrían ingresado al baño que se volvió mixto y abusaron de una chica de 15 años que cursa en cuarto año. La situación fue denunciada por la víctima en la Comisaría de Villa Luzuriaga y los oficiales acudieron a la institución.

Según los alumnos, la respuesta que recibió la Policía es que no había ningún integrante del equipo directivo presente y la única responsable era la profesora de matemáticas que estaba dando clase y fue ella quien firmó el acta donde recibían la denuncia. “Los directivos le quieren echar la culpa a ella, que fue quien firmó”, contaron los alumnos a La Mañana en C5N.

“La chica fue abusada el miércoles a las 17 cuando en la escuela había dos preceptores y dos cursos en hora libre. El horario de clase no hay nadie controlando el baño. Le quisieron tirar toda la responsabilidad a los profesores, siendo que ellos debían tomar medidas. Dos chicos abusaron de ella y tres rompieron el baño. Lo que cuenta la chica es que solo se veían los ojos. Tenían camperón y capucha”, relató unas de las alumnas.

Los padres de los estudiantes también se hicieron presentes y aseguraron que les prometieron respuestas para este viernes. Mientras tanto, en la institución se encuentran reunidos el equipo directo con dos inspectoras, dos preceptores y la jefa distrital.

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