18 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de mayo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación luego de una semana que terminó sin cambios en el acumulado.

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El dólar oficial se mueve sin sobresaltos pese al incremento de la demanda.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos pese al incremento de la demanda.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana sin cambios acumulados, mientras crece la demanda del billete estadounidense, con un incremento en los depósitos en moneda extranjera a partir de abril informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria.
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El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de abril (2,6%) y, pese a la baja respecto al mes previo, sigue sin poder perforar la barrera del 2%.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve con calma en lo que va de mayo.

El dólar oficial se mueve con calma en lo que va de mayo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.394,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,04.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.

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