Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de mayo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación luego de una semana que terminó sin cambios en el acumulado.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos pese al incremento de la demanda.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana sin cambios acumulados , mientras crece la demanda del billete estadounidense, con un incremento en los depósitos en moneda extranjera a partir de abril informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de mayo

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas..

El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de la inflación de abril (2,6%) y, pese a la baja respecto al mes previo, sigue sin poder perforar la barrera del 2%.

El dólar oficial se mueve con calma en lo que va de mayo.

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.394,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,04.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.405,5 para la venta.