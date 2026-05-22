El insólito pedido de Charlotte Caniggia en Gran Hermano que descolocó a todos

Una inesperada situación dentro de la casa desató tensión, memes y sorpresa entre los participantes y los fanáticos del juego televisivo.

La llegada de Charlotte Caniggia a la casa de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó a generar repercusiones dentro y fuera del reality. La mediática ingresó el pasado miércoles junto a otros ocho nuevos participantes y, en apenas 24 horas de convivencia, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y programas de espectáculos. Según parece, su adaptación al encierro parece no ser sencilla y un inesperado momento en el confesionario dejó completamente descolocado al Big.

La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski

Todo ocurrió cuando Charlotte ingresó al confesionario para hacer un pedido muy particular. “Hola, quería pedirte algo. ¿Tienen un cafecito, por favor?” , lanzó con total naturalidad frente a las cámaras. La consulta sorprendió incluso a la voz de Gran Hermano, que respondió desconcertada: “¿Cafecito?” . Lejos de retractarse, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia insistió con la consulta y preguntó si realmente no había café dentro de la casa.

La situación terminó con una respuesta tajante del Big: “No, Charlotte. Esto no es un hotel” . El intercambio fue emitido por Telefe y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios sobre el llamativo pedido de la influencer. Además, distintos programas de espectáculos replicaron el momento durante la mañana de este viernes 22 de mayo, destacando la dificultad de Charlotte para adaptarse a las reglas del reality.

Según informaron ciclos televisivos y portales especializados en espectáculos, el episodio ocurrió en medio de un clima tenso dentro de la casa por la escasez de comida . Los participantes originales ya venían mostrando enojo por la cantidad de alimentos consumidos por los nuevos jugadores durante desayunos y meriendas. En ese contexto, el pedido de Charlotte por un café generó todavía más repercusión entre los fanáticos del programa y dentro de la propia convivencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

La incorporación de Charlotte Caniggia fue una de las apuestas más fuertes de la producción de Gran Hermano para revolucionar el juego y potenciar el rating de esta nueva etapa del reality. Su personalidad, sus comentarios espontáneos y sus reacciones dentro de la casa ya comenzaron a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales, mientras Telefe apuesta a que la mediática sea una de las protagonistas centrales de esta edición.

Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano

La producción de Gran Hermano decidió renovar completamente la dinámica de la casa con el ingreso de nuevos jugadores que llegaron para modificar estrategias, generar alianzas y sumar tensión a la convivencia. Entre influencers, mediáticos y perfiles desconocidos para el público, los nuevos participantes ya comenzaron a dar que hablar dentro del reality.

Charlotte Caniggia

Nenu López

Mariela Prieto

Tatiana Luna

Steffy Pereira

Sebastián “Cola” Almeida

Matías Hanssen

Juan Carlos López

Leandro Nigro

charlotte caniggia gran hermano La captura del momento de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano.

En paralelo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada continúa completamente revolucionada tras el ingreso de nuevos jugadores y el regreso de varios participantes mediante repechaje. Hasta este viernes, entre los jugadores que permanecen vinculados al reality aparecen, además de los nuevos, figuras como Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Danelik Galazán, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Juani Car, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Franco Zunino, Yanina Zilli, Nazareno Pompei y Luana Fernández.

En tanto, entre los eliminados, expulsados o participantes que abandonaron la competencia figuran Divina Gloria, Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi, Carla “Carlota” Bigliani, Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Daniela De Lucía, Grecia Colmenares y Lolo Poggio, en una edición que no deja de sumar polémicas, sorpresas y cambios constantes dentro de la casa más famosa del país.