Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de octubre

El oficial operó a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 en una jornada con una marcada baja en todas las divisas: el minorista en Banco Nación y el mayorista cayeron $10, el blue descendió a $1.525, el MEP y CCL con retrocesos de casi el 4%, en la penúltima jornada financiera antes de las elecciones legislativas nacionales.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta en una jornada marcada por la baja de todas las cotizaciones. Tanto el dólar mayorista, tras la megaintervención del Tesoro de EEUU del miércoles, como el minorista en Banco Nación bajaron $10. Mientras que los financieros, como el MEP y el CCL retrocedieron 3,8%, a raíz de la suba de los bonos. En tanto, el blue cortó la racha alcista y cayo $20.

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.
A tres días de las elecciones, Caputo lanzó un audaz pronóstico sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,78 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,33 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.533,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.479,5.

