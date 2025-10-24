IR A
IR A

La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

Esta producción de la plataforma de streaming explora sobre cómo un grupo de hombres intentan deconstruir prácticas que ya no tienen lugar en la actualidad.

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix

La serie forma parte de la estrategia de "geolocalización" de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una comedia que está quedándose con la atención de sus suscriptores. La plataforma estrenó Hombres de verdad, una producción alemana de ocho episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, que explora las crisis de identidad masculina en el contexto de las dinámicas de género contemporáneas.

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Esta serie, adaptación de la exitosa comedia española Machos Alfa, desató gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente como una opción ideal para quienes disfrutan de historias que mezclan situaciones absurdas con autocrítica inteligente.

La historia de Hombres de verdad presenta a cuatro amigos cuarentones que enfrentan un mundo donde sus antiguas concepciones sobre la masculinidad ya no encuentran lugar. Con un tono irreverente y situaciones cómicas que nacen de la torpeza con la que intentan adaptarse a las nuevas expectativas sociales, la producción construye un relato que invita a reírse de los estereotipos mientras aborda temas actuales con un humor que no pierde profundidad.

La serie forma parte de la estrategia de "geolocalización" de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales. Además de la versión alemana, el concepto original español ya cuenta con adaptaciones en Francia (Supermachos), Italia (Machos de Verdad) y Países Bajos (Gallitos), confirmando el interés global por historias que exploran con ironía cómo los hombres navegan los cambios en las relaciones de género.

Hombres de verdad

Netflix: sinopsis de Hombres de verdad

Hombres de verdad sigue la historia de cuatro amigos que, al alcanzar los cuarenta años, descubren que su visión tradicional de la masculinidad se tambalea frente a los cambios sociales y, especialmente, ante las exigencias de sus parejas que ya no toleran comportamientos anticuados.

Ulf, un profesional que lucha con su identidad laboral, Andi, un esposo bajo presión por las expectativas de su pareja, Erik, un hombre monógamo que enfrenta desafíos en su relación, y Cem, un soltero que intenta comprender el mundo moderno de las citas, representan diferentes arquetipos de la crisis masculina contemporánea.

La trama se desarrolla cuando los cuatro protagonistas deciden inscribirse en un curso para "deconstruir" su masculinidad, buscando redescubrir su lugar en las relaciones modernas y adaptarse a la igualdad de género. Pese a eso, sus esfuerzos por aplicar lo aprendido solo generan más caos y situaciones disparatadas que se convierten en el eje cómico de la serie.

Entre diálogos ingeniosos, escenas absurdas y momentos de profunda autocrítica, la producción explora cómo los personajes reaccionan a los cambios impulsados por las mujeres en sus vidas, ofreciendo una mirada sin filtros sobre los conflictos que surgen cuando los estereotipos tradicionales chocan con las dinámicas sociales actuales, creando una experiencia que mezcla risas con reflexión genuina sobre los roles de género.

Hombres de verdad

Tráiler de Hombres de verdad

Embed - HOMBRES DE VERDAD | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 2 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de Hombres de verdad

  • Tom Beck como Ulf
  • Moritz Führmann como Andi
  • David Rott como Erik
  • Serkan Kaya como Cem
  • Mona Pirzad
  • Franziska Machens
  • Marleen Lohse
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

últimas noticias

La zapatilla eléctrica podrá comprarse en 2026. 

Sorprendente: así será la primera zapatilla eléctrica de la historia que saldrá al mercado en 2026

Hace 6 minutos
Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Hace 16 minutos
Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Hace 17 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Hace 19 minutos
play
Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Hace 21 minutos