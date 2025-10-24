Esta producción de la plataforma de streaming explora sobre cómo un grupo de hombres intentan deconstruir prácticas que ya no tienen lugar en la actualidad.

La serie forma parte de la estrategia de "geolocalización" de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales

Netflix incorporó a su catálogo una comedia que está quedándose con la atención de sus suscriptores. La plataforma estrenó Hombres de verdad, una producción alemana de ocho episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, que explora las crisis de identidad masculina en el contexto de las dinámicas de género contemporáneas.

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Esta serie, adaptación de la exitosa comedia española Machos Alfa, desató gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente como una opción ideal para quienes disfrutan de historias que mezclan situaciones absurdas con autocrítica inteligente.

La historia de Hombres de verdad presenta a cuatro amigos cuarentones que enfrentan un mundo donde sus antiguas concepciones sobre la masculinidad ya no encuentran lugar. Con un tono irreverente y situaciones cómicas que nacen de la torpeza con la que intentan adaptarse a las nuevas expectativas sociales, la producción construye un relato que invita a reírse de los estereotipos mientras aborda temas actuales con un humor que no pierde profundidad.

La serie forma parte de la estrategia de "geolocalización" de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales. Además de la versión alemana, el concepto original español ya cuenta con adaptaciones en Francia (Supermachos), Italia (Machos de Verdad) y Países Bajos (Gallitos), confirmando el interés global por historias que exploran con ironía cómo los hombres navegan los cambios en las relaciones de género.

Netflix: sinopsis de Hombres de verdad

Hombres de verdad sigue la historia de cuatro amigos que, al alcanzar los cuarenta años, descubren que su visión tradicional de la masculinidad se tambalea frente a los cambios sociales y, especialmente, ante las exigencias de sus parejas que ya no toleran comportamientos anticuados.

Ulf, un profesional que lucha con su identidad laboral, Andi, un esposo bajo presión por las expectativas de su pareja, Erik, un hombre monógamo que enfrenta desafíos en su relación, y Cem, un soltero que intenta comprender el mundo moderno de las citas, representan diferentes arquetipos de la crisis masculina contemporánea.

La trama se desarrolla cuando los cuatro protagonistas deciden inscribirse en un curso para "deconstruir" su masculinidad, buscando redescubrir su lugar en las relaciones modernas y adaptarse a la igualdad de género. Pese a eso, sus esfuerzos por aplicar lo aprendido solo generan más caos y situaciones disparatadas que se convierten en el eje cómico de la serie.

Entre diálogos ingeniosos, escenas absurdas y momentos de profunda autocrítica, la producción explora cómo los personajes reaccionan a los cambios impulsados por las mujeres en sus vidas, ofreciendo una mirada sin filtros sobre los conflictos que surgen cuando los estereotipos tradicionales chocan con las dinámicas sociales actuales, creando una experiencia que mezcla risas con reflexión genuina sobre los roles de género.

Hombres de verdad Netflix

Tráiler de Hombres de verdad

Embed - HOMBRES DE VERDAD | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 2 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de Hombres de verdad