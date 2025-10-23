23 de octubre de 2025 Inicio
A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Luis Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Mientras el billete estadounidense continúa al alza a pesar de la intervención de Banco Central y hasta del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía realizó una riesgosa predicción postelectoral. "Estamos trabajando para ustedes", le aseguró a los que "la están pasando mal".

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, y con dos ruedas por delante, Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de las elecciones legislativas de este 26 de octubre. "El lunes no pasa nada", predijo el ministro de Economía.

Aseguran que el Tesoro de EEUU vendió hasta u$s500 millones en el mercado argentino para contener al dólar

En declaraciones que emulan aquellas que dio meses atrás, cuando arrojó un desafiante "comprá campeón" en relación el precio del billete estadounidense, Caputo aseveró: "Me siento más que cómodo con el valor a $1.500". "El tipo de cambio, como bien dijo Bessent, lejos de ser bajo, es ya más bien alto", reconoció en diálogo con LN+.

Noticia en desarrollo.-

