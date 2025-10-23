A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Luis Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

A tres días de las elecciones, y con dos ruedas por delante, Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de las elecciones legislativas de este 26 de octubre. "El lunes no pasa nada", predijo el ministro de Economía.
En declaraciones que emulan aquellas que dio meses atrás, cuando arrojó un desafiante "comprá campeón" en relación el precio del billete estadounidense, Caputo aseveró: "Me siento más que cómodo con el valor a $1.500". "El tipo de cambio, como bien dijo Bessent, lejos de ser bajo, es ya más bien alto", reconoció en diálogo con LN+.