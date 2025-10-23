Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

El actor y cantante Julián Kartun confirmó el regreso de Caro Pardíaco luego de más de un año desde su última aparición pública y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de uno de los personajes más populares en los medios de los últimos años.
Durante su visita al programa radial Qué importa, el actor fue consultado por su personaje y reveló: "Está en una valijita, ahora para fin de año va a salir. Estuvo guardada como un año casi, estaba medio saturado de las notas, las publicidades y me agotó". Con esto, hizo referencia a lo que fue su enorme exposición durante el 2024.
Con respecto a su regreso, confesó: "Dije 'bueno, la guardamos un año y armamos algo un poquito más grande'. Es una serie, con Caro de protagonista, y gran elenco. Por ahí hacer algo de teatro...". Así, Pardíaco tendrá su esperado regreso y será de la mano de una producción ficcional, aunque no se sabe la plataforma de streaming ni los compañeros que tendrá en la misma.
Embed - Vuelve CARO PARDÍACO: Julián Kartun anunció su vuelta con BARTON
La última aparición de Caro Pardíaco fue en el programa Se extraña a la Nona del streaming Olga, más específicamente en el día que se terminó el ciclo: el 18 de diciembre de 2024. Allí, compartía elenco con Yayo Guridi, Fran Gómez, Alex Pelao y Grego Rosselló, algo que provocó que el público más joven se viera representado.
Embed - LA DESPEDIDA: CLU NIX, CARO PARDIACO y el ÚLTIMO ROAST | Se Extraña a la Nona | COMPLETO 18/12
Está en Netflix, es una serie increíble y tiene solo 4 capítulos
El cine francés atraviesa un período de esplendor gracias a la calidad de sus producciones, que lograron instalarse con fuerza en las principales plataformas de streaming. Netflix incorporó títulos de ese país que recibieron excelentes críticas, y entre ellos destaca una propuesta que volvió a captar la atención del público en los últimos meses: la serie Una madre perfecta.
una madre perfecta
La serie francesa volvió a destacarse entre las más vistas en 2025.
Netflix