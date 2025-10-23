Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie El actor y cantante sorprendió al anunciar la vuelta del personaje que estuvo en boca de todos durante el 2024.







El actor y cantante Julián Kartun confirmó el regreso de Caro Pardíaco luego de más de un año desde su última aparición pública y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de uno de los personajes más populares en los medios de los últimos años.

Durante su visita al programa radial Qué importa, el actor fue consultado por su personaje y reveló: "Está en una valijita, ahora para fin de año va a salir. Estuvo guardada como un año casi, estaba medio saturado de las notas, las publicidades y me agotó". Con esto, hizo referencia a lo que fue su enorme exposición durante el 2024.

Con respecto a su regreso, confesó: "Dije 'bueno, la guardamos un año y armamos algo un poquito más grande'. Es una serie, con Caro de protagonista, y gran elenco. Por ahí hacer algo de teatro...". Así, Pardíaco tendrá su esperado regreso y será de la mano de una producción ficcional, aunque no se sabe la plataforma de streaming ni los compañeros que tendrá en la misma.

La última aparición de Caro Pardíaco fue en el programa Se extraña a la Nona del streaming Olga, más específicamente en el día que se terminó el ciclo: el 18 de diciembre de 2024. Allí, compartía elenco con Yayo Guridi, Fran Gómez, Alex Pelao y Grego Rosselló, algo que provocó que el público más joven se viera representado.