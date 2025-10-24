24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: cuándo arranca la veda electoral y hasta qué hora se puede comprar alcohol

El domingo se llevarán a cabo los comicios legislativos y, en las horas previas, entran en vigencia las distintas restricciones para la ciudadanía. Las actividades oficiales de campaña finalizan el viernes 24.

Por
El viernes a las 8 de la mañaña arranca la veda electoral. 

El viernes a las 8 de la mañaña arranca la veda electoral. 

El domingo 26 de octubre los argentinos van a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025 y, en las horas previas, entra en vigencia la veda electoral, donde se establecen ciertas restricciones en las actividades con el objetivo de invitar a la reflexión y normalidad democrática.

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.
Te puede interesar:

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

En concreto, la veda electoral comienza el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

Entre las prohibiciones principales establecidas en ese periodo de tiempo se encuentra la realización de actos de campaña política, como reuniones, marchas y caravanas. Además, está prohibida la difusión de publicidad política en cualquier medio de comunicación, redes sociales o vía pública.

También está prohibida la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión relacionados con las elecciones. La venta de bebidas alcohólicas está restringida durante este período, como así también la realización de espectáculos públicos masivos.

Por otro lado, durante la veda electoral se permite la difusión de información objetiva y neutral, como horarios de votación, ubicación de centros de votación, requisitos para votar y datos históricos.

Los ciudadanos pueden continuar con sus actividades cotidianas, como circular libremente, trabajar (excepto en actividades relacionadas con la campaña). También se permite la expresión individual y pacífica de opinión, siempre que no constituya un acto de campaña o proselitismo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La BUP debuta este domingo.

Boleta Única de Papel: cómo se cuentan los votos en blanco, nulos e impugnados con la nueva

play

Kicillof: "El domingo hay que darle un golpe de realidad al Gobierno"

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

play

Recalde, en el cierre de campaña: "Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza"

El Gobierno se prepara para un nuevo test electoral.

Qué se juega el Gobierno en las elecciones del domingo

Facundo Manes, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Facundo Manes cerró su campaña sin actos y pidió votar "sin extorsiones ni jefes políticos"

Rating Cero

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

últimas noticias

Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberlo

Hace 6 minutos
El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Hace 30 minutos
Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Hace 36 minutos
Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Hace 41 minutos
Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Hace 45 minutos