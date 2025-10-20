En dónde ponen sus ahorros los argentinos la semana previa a las elecciones legislativas

En un contexto de incertidumbre y tensiones cambiarias, las personas que tienen fondos disponibles prefieren anticiparse al domingo 26 y resguardarlos de alguna forma. El dólar sigue siendo la opción más elegida.

Casi el 70% de los argentinos con capacidad de ahorro invertirán en dólares durante la semana previa a las elecciones legislativas, un comportamiento habitual frente a escenarios de incertidumbre política y tensión cambiaria, y, en menor medida, también recurrirán a instrumentos en pesos, como plazos fijos y bonos.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Así lo reveló un informe de la consultora Focus Market que encuestó a 2.750 personas y les preguntó en qué pensaban invertir sus ahorros esta semana. La opción más elegida fueron los dólares: el 37% de los consultados indicó que comprará esta divisa, ya sea al tipo de cambio oficial, financiero o paralelo informal.

El 20% afirmó que invertirá en Cedears, un instrumento que se compra y venden en pesos argentinos, pero cuyo valor está atado al precio de las acciones subyacentes en dólares, por lo que son activos denominados en esa moneda. Además, otro 11% invertirá en Fondos Comunes de Inversión en Dólares.

Si se toman en consideración las tres opciones de inversión más elegidas en la previa de las elecciones, resulta que el 68% de los argentinos invierte sus pesos en activos dolarizados, ya sea en moneda, acciones subyacentes en dólares o fondos comunes de inversión en dólares.

"Lo que estamos viendo es un comportamiento típico del ahorrista argentino frente a escenarios de incertidumbre política: la dolarización preventiva", afirmó el economista Damián Di Pace, director de Focus Market. Las opciones en pesos como los plazos fijos (10%), acciones (8%), bonos (7%) y billeteras digitales (4%) fueron menos elegidas.

En qué invierten los argentinos antes de las elecciones Focus Market

"Aun sabiendo que, tras las elecciones, puede haber intervenciones del Tesoro estadounidense o del propio Gobierno argentino para contener la brecha o estabilizar el tipo de cambio, muchos inversores locales prefieren anticiparse y posicionarse en dólares", agregó.

Para Di Pace, "la dolarización de los ahorros no es solo una elección financiera, sino una respuesta cultural e histórica a la volatilidad macroeconómica". "En los períodos preelectorales, los agentes económicos anticipan posibles tensiones cambiarias, ajustes en la política cambiaria posterior y una eventual pérdida de valor del peso", explicó.

El informe destacó que, a lo largo del 2025, el Banco Central intervino en el mercado con un monto que se ubica entre u$s13.000 y u$s15.000 millones, combinando ventas directas en spot y operaciones indirectas en dólar futuro y colocaciones de deuda dollar linked. Esto representa la mayor parte de las intervenciones para contrarrestar la demanda estacional y electoral.

El Tesoro argentino intervino por un volumen estimado de u$s2.000 a u$s2.500 millones en ventas directas de dólares en el mercado spot, principalmente de fondos acumulados por retenciones cero al agro y superávit fiscal, mientras que el Tesoro de Estados Unidos desembolsó en octubre unos u$s700 a u$s800 millones en intervenciones directas como, compras de pesos en spot y blue chip swap.

"Parte del mercado argentino suele operar con una expectativa de 'corrección cambiaria' futura: los agentes asumen que, aunque pueda haber un respiro o una baja coyuntural del dólar por intervenciones externas, la tendencia estructural de atraso cambiario y presión inflacionaria terminará ajustándose más temprano que tarde", señaló Di Pace.

"Quienes se dolarizan antes de los comicios asumen conscientemente ese riesgo de corto plazo -una eventual baja del dólar posterior a la elección- apostando a que, en el mediano plazo, la divisa recuperará valor en términos reales", concluyó.