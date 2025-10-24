La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

La mediática renovó su imagen y habló de su vínculo con la familia de Alex Caniggia. La bailarina se mostró más segura y reveló detalles desconocidos de su vida personal.

Melody Luz dejó atrás su característico color rojizo para apostar por un cambio rotundo. La bailarina, conocida por su estilo camaleónico, decidió volver a su tono natural y teñirse de negro, un look que marcó una nueva etapa en su vida. En sus palabras, este giro no solo fue estético, sino también emocional: “Estoy renovadísima, soy otra. Este color me representa más, me siento más tranquila y auténtica”, expresó en una entrevista reciente.

Lejos de los conflictos mediáticos y las polémicas que suelen rodear a su pareja, Alex Caniggia, la artista eligió enfocarse en sí misma y en nuevos proyectos laborales. La transformación fue bien recibida por sus seguidores, quienes colmaron sus redes con mensajes de apoyo y halagos hacia su nuevo estilo. “Te queda increíble”, “Ese color te resalta los ojos” y “Súper elegante, mucho mejor” fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina, que en los últimos meses debió enfrentar el cierre temporal de su emprendimiento y diversas críticas en redes. Sin embargo, Luz aseguró que este proceso le permitió reconectar con su esencia y redescubrir su fortaleza: “No me definen las circunstancias, me definen mis decisiones”, reflexionó.

A pesar de las opiniones ajenas, la artista defendió su independencia económica y dejó claro que su trabajo y sus logros son fruto de su esfuerzo. “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo, sin pedirle dinero a nadie”, respondió ante quienes cuestionaron la falta de apoyo económico de su pareja.

Melody Luz Instagram

Melody Luz reveló detalles del día que conoció a Mariana Nannis

En una entrevista para el canal de YouTube Nuestro punto de vista, Melody Luz habló como nunca antes sobre su tensa relación con Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia. La bailarina confesó que desde el primer encuentro con la exmodelo sintió rechazo y desconfianza: “Nunca me quiso, pero tampoco le hice nada. Fuimos a Marbella, me saludó sin mirarme. Me daba miedo hasta hablar, no sabía cómo reaccionar”.

Según relató, aquel viaje a Europa fue su única oportunidad para conocerla en persona, y el clima fue tan incómodo que prefirió mantener el silencio. “Estaba en su casa, quería ser educada, pero noté que no le interesaba conocerme. Me sentí muy incómoda y después salió a atacarme públicamente”, contó.

Melody Luz - Mariana Nannis.avif

Melody también se refirió a los comentarios de Nannis sobre su maternidad y su rol junto a Alex, los cuales calificó de ofensivos. “Dijo que yo tenía que dejar de trabajar y quedarme encerrada con mi hija. ¿Quién es para opinar de mi vida cuando ni siquiera estuvo presente para los suyos?”, lanzó sin filtros.

Por otro lado, habló sobre su convivencia con Caniggia y los momentos en que las polémicas del mediático afectaron la relación. “Cuando se pone a bardear en redes, yo le digo que hay límites. A veces no entiende que no todo es un show”, expresó. Aun así, aseguró que ambos encontraron un equilibrio y hoy disfrutan de una etapa estable junto a su hija Venezia.