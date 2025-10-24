24 de octubre de 2025 Inicio
Valeria Gastaldi reflexionó tras la aparición de Lourdes Fernández: "Ni una más"

La cantante de Bandana se refirió acerca de lo sucedido con su compañera de grupo y la detención de su exnovio por privación ilegítima de la libertad. “Gracias al equipo que fuimos”, indicó.

Valeria Gastaldi apoyó a Lourdes Fernández.

La cantante Valeria Gastaldi se refirió a la aparición de Lourdes Fernández, su compañera de Bandana, luego de la detención de su exnovio Leandro García Gómez, imputado por privación ilegítima de la libertad. Al igual que Virginia y Lissa, ayudó en el caso para poder hacer efectiva la denuncia.

Luego de que Mabel López, la madre de Lourdes, denunciara ante la Justicia que su hija no aparecía desde el 4 de octubre, las integrantes del grupo musical se pusieron a disposición para poder dar con su amiga. Lissa fue una de las que se mostró en los medios, mientras que Virginia y Valeria se expresaron en redes sociales.

"Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel", escribió Valeria en su cuenta de Instagram y reposteó lo escrito por Virginia.

Valeria

Por su parte, Da Cunha, en sus historias de Instagram, escribió: “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podía salir más perjudicada”. Luego agregó: “Estuvimos sobre el tema todo el día de hoy y gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos @lowrdez”.

Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana, denunciado por violencia de género en 2022

Luego de que la madre de Lourdes Fernández de Bandana denuncie que no veía a su hija desde el 4 de octubre, se reflotó una denuncia del 2022 de la cantante a Leandro García Gómez, su expareja. Todo fue a través de redes sociales con una imagen impactante en donde se la puede ver con moretones.

Mabel López, la madre de la cantante, radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre. Por ese motivo, durante la jornada del jueves, efectivos policiales se acercaron al domicilio de Gómez, con quien ella convivía y realizaron allanamientos.

Lourdes y Leandro

A raíz de eso, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Ante la denuncia de su madre, donde mencionó a Leandro, se reflotó la denuncia mediática de Lourdes, quien en noviembre del 2022, había publicado un impactante video en donde se la podía ver con moretones y golpes en el rostro. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.

