Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Una de las plataformas más utilizadas para ver películas y series confirmó otro incremento en sus suscripciones.

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina , ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix .

A través del sitio web oficial de HBO Max, WBD anunció los aumentos de la plataforma de streaming ( help.hbomax.com/US/Answer/Detail/000002580) y durante el mismo día que confirmó que el conglomerado está a la venta . Así, sin más, directamente informaron los incrementos de las distintas opciones, aunque sin contar los impuestos:

Warner Bros. Discovery aumentó su streaming el mismo día que salió a la venta.

Con respecto a la fecha para estos aumentos, dieron una pequeña ventaja para los suscriptores activos, ya que recién les impactará el flamante precio a partir del 20 de noviembre . Pero, aquellos que quieran abrir su cuenta en HBO Max a partir de este 21 de octubre ya tendrán los nuevos precios .

Cuáles son las próximas películas y series de HBO Max

En los próximos meses, HBO Max estrenará las siguientes series: It: Welcome to Derry, The Chair Company, I Love LA y A Knight of the Seven Kingdoms (spin-off de Game of Thrones), entre otras. Además, llegarán nuevas temporadas de The Pitt e Industry.

Por el lado de éxitos que ya están en su catálogo, se encuentran: The Sopranos, Game of Thrones, Succession, The Penguin, The White Lotus, The Last of Us, Peacemaker, Friends, Abbott Elementary, Rick and Morty, The Big Bang Theory. Entre las películas más destacadas del último tiempo aparecen Superman, A Minecraft Movie y Sinners.