IR A
IR A

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Una de las plataformas más utilizadas para ver películas y series confirmó otro incremento en sus suscripciones.

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

Redes sociales

El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina, ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix.

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.
Te puede interesar:

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

  • Básico con anuncios: u$s10,99 por mes o u$s109,99 por año.
  • Estándar: u$s18,49 por mes o u$s184,99 por año.
  • Premium: u$s22,99 por mes o u$s229,99 por año.
HBO Max aumentos octubre 2025
Warner Bros. Discovery aumentó su streaming el mismo día que salió a la venta.

Warner Bros. Discovery aumentó su streaming el mismo día que salió a la venta.

Con respecto a la fecha para estos aumentos, dieron una pequeña ventaja para los suscriptores activos, ya que recién les impactará el flamante precio a partir del 20 de noviembre. Pero, aquellos que quieran abrir su cuenta en HBO Max a partir de este 21 de octubre ya tendrán los nuevos precios.

Cuáles son las próximas películas y series de HBO Max

En los próximos meses, HBO Max estrenará las siguientes series: It: Welcome to Derry, The Chair Company, I Love LA y A Knight of the Seven Kingdoms (spin-off de Game of Thrones), entre otras. Además, llegarán nuevas temporadas de The Pitt e Industry.

Por el lado de éxitos que ya están en su catálogo, se encuentran: The Sopranos, Game of Thrones, Succession, The Penguin, The White Lotus, The Last of Us, Peacemaker, Friends, Abbott Elementary, Rick and Morty, The Big Bang Theory. Entre las películas más destacadas del último tiempo aparecen Superman, A Minecraft Movie y Sinners.

Embed - A Knight of the Seven Kingdoms | Official Teaser Trailer | HBO Max
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

últimas noticias

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Hace 25 minutos
Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Hace 27 minutos
Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

Hace 30 minutos
Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Hace 34 minutos
play
El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Hace 35 minutos