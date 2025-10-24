24 de octubre de 2025 Inicio
Qué descuentos tiene Buepp para utilizar en CABA en el final de octubre 2025

La app del Banco Ciudad ofrece múltiples beneficios a quienes operan en la Ciudad. Pagos con descuentos y reintegros que facilitan el bolsillo en octubre.

Estas promociones están destinadas a quienes viven y hacen sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires.

  • Los usuarios de la billetera digital Buepp del Banco Ciudad acceden a reintegros y descuentos especiales durante octubre.
  • Supermercados como Jumbo, Disco y Vea ofrecen un 25 % de descuento al abonar mediante la app.
  • También hay beneficios en transporte, impuestos, ferias y comercios de barrio, además de cadenas como McDonald's y Farmacity.
  • La iniciativa busca fomentar el uso de pagos digitales y ofrecer alivio económico a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
Los plazos fijos continúan siendo una opción accesible y segura.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 6.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Durante octubre, los porteños que utilizan la billetera digital Buepp del Banco Ciudad acceden a una gran cantidad de ofertas y reintegros. Entre los principales supermercados que participan, se encuentran las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que ofrecen un 25 % de descuento al pagar a través de la app. Además, los locales de cercanía como carnicerías, verdulerías y dietéticas también forman parte de la promoción.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar los pagos digitales entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecer herramientas de ahorro frente al incremento de los gastos cotidianos. Desde la comodidad del celular, sin trámites presenciales, los usuarios pueden aprovechar descuentos en servicios, impuestos y comercios adheridos, lo que refuerza el uso de la herramienta como medio de pago habitual.

El beneficio está disponible hasta el 30 de junio y abarca más de 10 mil consorcios, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otras provincias.

Cuáles son las promociones de Buepp para octubre 2025

Para quienes abonen sus pasajes de subte o colectivo mediante Buepp, la herramienta reintegra el 100 % del importe, hasta un tope de $15.000 por mes, al usar la tarjeta Mastercard digital asociada a la billetera.

En supermercados: las cadenas Jumbo, Disco y Vea ofrecen un 25 % de descuento en compras abonadas mediante Buepp.

En grandes cadenas como McDonald's y Farmacity, los descuentos alcanzan hasta el 30 % cuando el pago se ordena a través de la app.

Para contar con una primera operación con Buepp, existe un reintegro del 50 % sobre la primera compra con tarjeta Mastercard digital activada, con un límite de $15.000.

Desde mayo de 2025, los propietarios e inquilinos de unidades en edificios con consorcio pueden acceder a un reintegro del 20% sobre el pago de expensas al utilizar la aplicación oficial del Banco Ciudad.

También se incluyen importantes descuentos al pagar impuestos como ABL, patentes, multas, expensas o servicios de la Ciudad, y en ferias itinerantes y comercios de barrio adheridos al plan.

Estas promociones están destinadas a quienes viven y hacen sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires, y operan mediante la app sin cargo desde Play Store, App Store o mediante web oficial, reforzando la modalidad digital como forma eficiente de ahorrar en las compras y servicios.

