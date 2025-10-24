Qué descuentos tiene Buepp para utilizar en CABA en el final de octubre 2025

La app del Banco Ciudad ofrece múltiples beneficios a quienes operan en la Ciudad. Pagos con descuentos y reintegros que facilitan el bolsillo en octubre.

Estas promociones están destinadas a quienes viven y hacen sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires.

Durante octubre, los porteños que utilizan la billetera digital Buepp del Banco Ciudad acceden a una gran cantidad de ofertas y reintegros. Entre los principales supermercados que participan, se encuentran las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que ofrecen un 25 % de descuento al pagar a través de la app. Además, los locales de cercanía como carnicerías, verdulerías y dietéticas también forman parte de la promoción.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar los pagos digitales entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecer herramientas de ahorro frente al incremento de los gastos cotidianos. Desde la comodidad del celular, sin trámites presenciales, los usuarios pueden aprovechar descuentos en servicios, impuestos y comercios adheridos, lo que refuerza el uso de la herramienta como medio de pago habitual.

El beneficio está disponible hasta el 30 de junio y abarca más de 10 mil consorcios, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otras provincias.

Para quienes abonen sus pasajes de subte o colectivo mediante Buepp, la herramienta reintegra el 100 % del importe, hasta un tope de $15.000 por mes, al usar la tarjeta Mastercard digital asociada a la billetera.

En supermercados: las cadenas Jumbo, Disco y Vea ofrecen un 25 % de descuento en compras abonadas mediante Buepp.

En grandes cadenas como McDonald's y Farmacity, los descuentos alcanzan hasta el 30 % cuando el pago se ordena a través de la app.

Para contar con una primera operación con Buepp, existe un reintegro del 50 % sobre la primera compra con tarjeta Mastercard digital activada, con un límite de $15.000.

Buepp Desde mayo de 2025, los propietarios e inquilinos de unidades en edificios con consorcio pueden acceder a un reintegro del 20% sobre el pago de expensas al utilizar la aplicación oficial del Banco Ciudad. Banco Ciudad

También se incluyen importantes descuentos al pagar impuestos como ABL, patentes, multas, expensas o servicios de la Ciudad, y en ferias itinerantes y comercios de barrio adheridos al plan.

Estas promociones están destinadas a quienes viven y hacen sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires, y operan mediante la app sin cargo desde Play Store, App Store o mediante web oficial, reforzando la modalidad digital como forma eficiente de ahorrar en las compras y servicios.