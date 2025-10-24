Diluvia en Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas para el centro y norte de la Argentina. Conoce cómo avanzará el mal tiempo durante el transcurso del día. Por







Gran parte del país se encuentra bajo alerta amarilla y naranja.

Diluvia en gran parte de Buenos Aires y en gran parte del centro y norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja por lluvias y tormentas para la jornada del viernes 24 de octubre, se esperan fuertes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos sobre el avance de la tormenta. "Estamos transitando lo más fuerte de la tormenta y nos quedan unas horas más", informó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SurTormentas/status/1981520105126179247&partner=&hide_thread=false Fuerte tormenta en Junin, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/rIfm6bSD0r — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) October 24, 2025

Con el correr de las horas, las lluvias y tormentas avanzarán hacia el norte de la Argentina. "Esto se mantiene durante todo el día, pero con distinta intensidad. Todo el viernes hasta la madrugada del sábado, el tiempo severo, durará unas cuatro horas", añadió.

Desde el SMN informaron que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas.

"Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente", detallaron. Mapa de la tormenta: conoce cómo avanzan las lluvias Embed