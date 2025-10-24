24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Diluvia en Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas para el centro y norte de la Argentina. Conoce cómo avanzará el mal tiempo durante el transcurso del día.

Por
Gran parte del país se encuentra bajo alerta amarilla y naranja. 

Diluvia en gran parte de Buenos Aires y en gran parte del centro y norte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja por lluvias y tormentas para la jornada del viernes 24 de octubre, se esperan fuertes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

El mundo debe tomar decisiones urgentes contra el cambio climático.
Te puede interesar:

COP30: Argentina llega con una agenda ambiental debilitada

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos sobre el avance de la tormenta. "Estamos transitando lo más fuerte de la tormenta y nos quedan unas horas más", informó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SurTormentas/status/1981520105126179247&partner=&hide_thread=false

Con el correr de las horas, las lluvias y tormentas avanzarán hacia el norte de la Argentina. "Esto se mantiene durante todo el día, pero con distinta intensidad. Todo el viernes hasta la madrugada del sábado, el tiempo severo, durará unas cuatro horas", añadió.

Desde el SMN informaron que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas.

"Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente", detallaron.

Mapa de la tormenta: conoce cómo avanzan las lluvias

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada del jueves para Buenos Aires. 

Inminente arribo de fuertes tormentas para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvia y granizo

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.

Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

play

Fuerte temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y de un polideportivo

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis están bajo alerta por tormentas. 

A pesar de que comenzó el calor, cambia el pronóstico: rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires

Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

En el sur de Mendoza también se espera viento Zonda.

Hay alertas meteorológicas en el Día de la Madre: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Rating Cero

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

últimas noticias

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

Hace 9 minutos

Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberlo

Hace 15 minutos
El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Hace 39 minutos
Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Hace 46 minutos
Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Hace 50 minutos