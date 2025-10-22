22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Aseguran que el Tesoro de EEUU vendió hasta u$s500 millones en el mercado argentino para contener al dólar

Según el medio especializado Bloomberg, el organismo estadounidense compró pesos en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), a través de los bancos JP Morgan y Citi para cerrar el dólar mayorista en $1.489.

Por

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, volvió a intervenir en el MULC.

A cuatro días de las elecciones legislativas nacionales, el Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para frenar el dólar y evitar una corrida monetaria a pocos días de unos comicios clave: vendió hasta u$s500 millones para mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación y cerrar la divisa mayorista en $1.489.

La entidad monetaria volvió a intervenir en el MULC a días de las elecciones.
Te puede interesar:

El Central volvió a intervenir para frenar al dólar: vendió casi u$s50 millones en el techo de la banda cambiaria

En un informe en el programa Minuto Uno, el periodista Ariel Lerner brindó detalles de la operación: "Tanto JP Morgan como Citigroup operaron activamente en el mercado de contado argentino. Recordemos que en todas las intervenciones anteriores se estima que ya había desembolsado alrededor de unos u$s700 millones bajo el eufemismo de comprar de pesos, que bien sabemos por supuesto que es venta de dólares".

1489
El comportamiento del dólar mayorista de este miércoles, con el Tesoro de EEUU como único oferente en $1.489.

El comportamiento del dólar mayorista de este miércoles, con el Tesoro de EEUU como único oferente en $1.489.

Además, añadió: "Ahora, todo esto en una operatoria que por supuesto es muy opaca, si venía siendo opaca la operatoria del Gobierno en cuanto a la información pública que se brinda, en el caso del Tesoro argentino, imagínense lo opaco que es cuando interviene el Tesoro de EEUU. No sabemos de qué forma lo hace, con qué criterio lo hace, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el Banco Central salió a defender el techo de la banda. Llegó a vender 45 millones de dólares en el techo de la banda".

Finalmente, Lerner concluyó: "Cabe hacerse la pregunta de por qué no es el Banco Central el que está vendiendo dólares en este caso y el que está vendiendo dólares es el Tesoro de los Estados Unidos. Porque el Banco Central tiene los dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional, que según dijo el Gobierno, son de libre disponibilidad, se pueden usar para lo que quiera. Incluso Caputo había dicho 'vamos a usar hasta el último dólar para defender el techo de la banda'. Entonces, si al BCRA le quedan reservas, en este caso u$s40.000 millones, las reservas brutas, podríamos decir que hay liquidez por lo menos por 15 mil millones de dólares".

De esta manera, el dólar mayorista finalizó negociado a $1.489 para la venta, con baja de 2,50 pesos o 0,2%, tras operarse a un mínimo en $1.482 y máximo en $1.491, en este último caso a solo 56 centavos del techo de la banda de flotación cambiaria. El volumen operado en el segmento de contado volvió a ser elevado, por u$s793,8 millones.

MAE dolar mayorista
La caja de puntas, en el mercado de dólar mayorista, con el Tesoro de EEUU comprando pesos.

La caja de puntas, en el mercado de dólar mayorista, con el Tesoro de EEUU comprando pesos.

Volatilidad pre-elecciones: bonos en picada y ADRs repuntan por cobertura en Wall Street

El mercado se muestra en tensa calma a tan sólo dos ruedas bursátiles de unas elecciones legislativas nacionales que traen ruido a los activos argentinos, en una volatilidad no apta para inversores conservadores. La curva soberana hard dollar continuó operando en negativo en la plaza internacional, mientras que el Merval tuvo un leve rebote en pesos, y los ADRs en Wall Street subieron a raíz de una cobertura a la espera de los resultados dominicales.

El mercado se muestra en tensa calma a tan sólo dos ruedas bursátiles de unas elecciones legislativas nacionales que traen ruido a los activos argentinos, en una volatilidad no apta para inversores conservadores. La curva soberana hard dollar continuó operando en negativo en la plaza internacional, mientras que el Merval tuvo un leve rebote en pesos, y los ADRs en Wall Street subieron a raíz de una cobertura a la espera de los resultados dominicales.

En Wall Street, los papeles de las empresas argentinos dejaron atrás las caídas anteriores y subieron hasta 4% en Nueva York liderados por Banco Macro, seguido por Grupo Financiero Galicia (-2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (1,8%). Por otro lado, otros papeles bancarios como el de Grupo Supervielle retrocedieron 2,9%, seguida por Globant (-2,7%).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los activos argentinos, sobre todo los bonos en dólares, no repuntan.

Volatilidad pre-elecciones: bonos en picada y ADRs repuntan por cobertura en Wall Street

El funcionario también descartó un cambio de régimen luego de los comicios. 

Luis Caputo promete bajar el Impuesto a las Ganancias tras las elecciones legislativas

Caputo no cede y aseguró que sostendrá las bandas después de las elecciones.

Pese a la escalada del dólar, Caputo se aferra al esquema de bandas: "No habrá modificaciones"

Las empresas enfrentan un encarecimientosignificativo de su capital de trabajo.

Con tasas de interés récord, el crédito se volvió "insostenible" para pymes y hogares

El ministro de Economía anunció superávit fiscal primario.

El Gobierno informó que en septiembre el superávit primario fue de casi $700.000 millones

play

Caputo confirmó que el Gobierno va "hacia una reforma laboral y tributaria"

Rating Cero

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

últimas noticias

play

Martín Lousteau criticó con dureza al Gobierno: "Ahora vemos los vínculos de Espert, Bullrich y Lorena Villaverde con el narcotráfico"

Hace 32 minutos
play
 Durante el año 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas.

"En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida": la impactante campaña de seguridad al volante en España

Hace 39 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.315 del miércoles 22 de octubre de 2025

Hace 40 minutos
El proyecto de ley para anexar Cisjordania fue presentado por el diputado Avio Maoz, líder del partido de ultra derecha Noam.

El Parlamento de Israel dio el primer paso legislativo para autorizar la anexión de Cisjordania

Hace 1 hora
play

Nuevos allanamientos de la Gendarmería en la causa de Espert por presunto narcolavado

Hace 1 hora