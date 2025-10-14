En un encuentro cargado de gestos políticos, el presidente de Estados Unidos aseguró que “Argentina está en el camino correcto” y anticipó su respaldo al proyecto libertario.

Donald Trump condicionó su apoyo a una victoria electoral de Javier Milei: "Si pierde no seremos generosos con Argentina"

En una reunión cargada de simbolismo político y definiciones estratégicas, Javier Milei fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos de una nueva asistencia económica para la Argentina. El encuentro, que se extendió por casi una hora, dejó en claro el alineamiento ideológico entre ambos líderes, pero también la advertencia de Trump: el respaldo de Washington dependerá del futuro electoral del presidente argentino.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

“ Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, expresó el mandatario republicano, en una declaración que marcó el tono político de la jornada. Trump aseguró que su apoyo al gobierno argentino es total, aunque lo condicionó explícitamente a la victoria de Milei en los próximos comicios.

“ Es una elección muy importante. Él ha hecho un gran trabajo. Han tenido muchos dolores, la victoria es muy importante. Cuando tienes que hacer una inversión, si alguien gana y tiene una filosofía distinta desde el punto de vista económico es difícil para las elecciones”, afirmó.

Acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent , Trump elogió las reformas impulsadas por el gobierno libertario y destacó que “ después de 20 años de desastre en la Argentina, donde iba rumbo a ser Venezuela , ahora se abre una nueva etapa”. En ese sentido, dijo que quiere ayudar a Argentina y remarcó que una de las maneras de hacerlo es mediante el intercambio comercial , y agregó que recuperar el comercio bilateral “ va a ser bueno también para nosotros ”.

Consultado sobre una posible dolarización, Trump señaló que en su gestión están "contentos con la moneda actual de la Argentina" , por lo que descartó que se avance en la medida.

Si bien minutos antes de su intervención Bessent descartó que la asistencia financiera esté condicionada a la finalización del swap con China, el mandatario norteamericano no ocultó su malestar por la política exterior de Buenos Aires hacia Pekín. “No creo que deba haber ninguna cooperación militar con China. Eso me molesta”, remarcó, en una frase que tensó el cierre de la reunión.

Las palabras de Javier Milei a Trump

Milei, desbordado de admiración y alegría, agradeció la recepción y el respaldo político. “Me siento muy honrado, especialmente en este momento en el que gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, ha logrado la paz en Medio Oriente y el retorno de los rehenes vivos”, manifestó.

El mandatario argentino aprovechó el encuentro para destacar el rol del Tesoro estadounidense en la asistencia económica anunciada esta semana. “Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Scott Bessent para ayudar a superar los problemas de iliquidez que tenía Argentina”, sostuvo, y aseguró que el acuerdo permitirá “transitar con tranquilidad” el camino hacia la consolidación económica.

“Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad”, cerró Milei. Trump, en tanto, le respondió con una nueva muestra de respaldo total: “Es un honor tenerte aquí, Milei. Seguramente vas a ganar la elección. Nosotros te apoyamos completamente”.