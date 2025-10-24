Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

Noticia en desarrollo.-
-
Temas del día
- Axel Kicillof
- Milei en Rosario
- Lourdes Fernández
- Clima
- Dólar
La familia fue quien confirmó la noticia y contó que pasó sus últimas horas rodeada de afectos. Mientras que sus fanáticos la despidieron en redes sociales.
Noticia en desarrollo.-
últimas noticias
Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológicaHace 12 minutos
Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberloHace 18 minutos
Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de jugueteHace 42 minutos
Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redesHace 49 minutos
Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025Hace 53 minutos