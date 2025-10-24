La primera foto de Leandro García Gómez detenido, tras imputarlo por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

El hombre fue detenido por la Policía el jueves por la noche en su departamento, donde se encontraba la integrante de Bandana. Será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Se conoció la primera imagen de Leandro García Gómez detenido en una Alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que sea imputado por la privación ilegítima de la libertad de su ex pareja, Lourdes Fernández , cantante de Bandana. Será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

El hombre había sido detenido por efectivos de la policía porteña el jueves por la noche en su departamento, ubicado sobre la calle Ravignani 2300, donde también se encontraba la artista, que fue retirada en una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Fernández para realizarle los primeros controles y chequeos generales sobre su estado de salud.

El procedimiento sobre el domicilio, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo de B ignone , autorizaba a revisar todo el edificio, incluyendo bauleras, cocheras, terrazas y el departamento del tercer piso donde residía el acusado.

En la imagen difundida puede verse a Gómez esposado en sus manos y parado al lado de un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Yamil Castro Bianchi, abogado de la familia de Lourdes Fernández de Bandana, reveló un diálogo íntimo con Leandro García Gómez antes de que fuera detenido sobre las últimas horas de la noche del jueves.

El letrado contó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N que, una vez que la búsqueda llegó a los medios de comunicación, comenzaron a llegarle mensajes de texto a su celular.

"Yo en horas de la tarde empecé a recibir mensajes desde sms que decían: 'Soy Lourdes, por favor pará todo esto'. A lo que le respondí: 'Yo soy abogado y no puedo hacer nada. aparecé, hablá con tu mamá con tus amigas y la policía'".

Enseguida, el profesional agregó que a eso le contestaron: "Ahora voy a sacar una historia". Castro Bianchi respondió con celeridad: "No, no saques una historia porque te quieren ver físicamente, decime dónde estás".

Luego de ese breve intercambio, el abogado contó que la persona dejó de responder, por lo que procedió a enviarle mensajes cada media hora. Sospechan que fue el propio Leandro García Gómez quien envió los mensajes, haciéndose pasar por la cantante.

"Me decían que estaba en un montón de lugares y eran versiones contradictorias, pero finalmente estaba donde la habían ido a buscar en primer lugar", contó sobre los momentos angustiantes de la búsqueda de la cantante. Aunque aclaró que "no se sabe si consumió algo, no lo podemos confirmar. Sí sabemos que estaba bajo la privación de su libertad".

Lissa Vera, ex Bandana y amiga de Lourdes Fernández, habló esta noche en Duro de Domar, programa conducido por Pablo Duggan en C5N, y contó que se había dado cuenta que la artista había sido golpeada por su pareja, Leandro Esteban García Gómez, cuando la noche del miércoles había enviado un video al grupo de Whatsapp de las integrantes de Bandana para decirles que se encontraba en buen estado. "Me había dado cuenta que tenía los pómulos hinchados por los golpes", aseguró.

Junto a la madre de Fernández, Vera es la persona que ha llevado adelante la defensa de su ex compañera de Bandana ante la agresión física de su pareja. Esto ha provocado un distanciamiento de su amiga, causado por las propias acciones de Gómez. "La prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", sostuvo Vera, en diálogo con Duro de Domar, sobre su persistencia para que abandone a su novio violento y golpeador.

En cuanto a los hechos sucedidos en las últimas horas, Vera contó que "también me había dado cuenta que así no habla una persona con anginas y que el tipo la había agarrado del cuello". "Yo hago boxeo y tengo muy visto cuando alguien no puede abrir la boca porque las golpean", explicó.

"A mi esto me dejó preocupada toda la noche", aseguró Vera desde que tuvo contacto con el video en el que la ex cantante de Bandana había compartido un video en el que informaba que se encontraba enferma de anginas.

"La relación se deterioró con Lourdes por causa de que salí a defenderla en su momento. El tipo me odia y si tiene la posibilidad de destruirme lo va a hacer", dijo Vera sobre Gómez. Luego, continuó: "Pero el sol no se puede tapar con las manos y ahora lo agarraron con las manos en la masa, prácticamente secuestrándola y teniéndola en un estado deplorable. Si el juez no avanzaba con el allanamiento, mañana la encontraban muerta".

Por último, Vera compartió que Mabel, la madre de Fernández, se dirigió al Hospital Fernández para estar con su hija mientras le hacen estudios médicos. "Lo único que me importa es que ella esté mejor y se aleje de este monstruo", cerró.