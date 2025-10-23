Detuvieron al novio de Lourdes Fernández: cómo encontraron a la cantante en el departamento La artista, ex Bandana, fue hallada en el departamento de su pareja, tras la denuncia de su madre, en la calle Ravignani al 2100. El SAME asistió a la artista y la trasladaron al Hospital Fernández. Por







Tras el allanamiento del departamento y posterior detención de Leandro Esteban García Gómez, novio de Lourdes Fernández, la Policía de la Ciudad encontró a la cantante, ex Bandana, en condiciones vulnerables en uno de los cuartos, tras horas de incertidumbre sobre su paradero.

En medio del procedimiento policial, donde participaron 15 efectivos, Policía Científica, y el SAME, la artista fue atendida por el personal médico, y trasladada al Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo. Durante el allanamiento no se encontró a su pareja, quien había sido acusado por violencia de género en 2022. “Se la llevan en estado crítico, al borde de la intoxicación”, informó el periodista Augusto Tartúfoli, en América TV.

El empresario, de 47 años, fue detenido minutos después dentro del edificio, tras haber intentado fugarse. La orden de allanamiento fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

A la tarde, la expareja de la cantante había accedido a que el personal policial ingrese a la vivienda. Sin embargo, aprovechando que la fiscalía todavía no había dado la orden para el allanamiento, no le permitió que revisaran todo el departamento.

La artista de 44 años, que llevaba 19 días sin comunicarse con su familia, fue buscada por los efectivos policiales tras la denuncia de desaparición de su madre, que temía por la vida de su hija ya que había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista. El video de Lourdes Fernández con la Policía, cuando todavía no se sabía dónde estaba Embed La videollamada de la Policía con Lourdes Fernández de Bandana tras la denuncia por desaparición. Dijo que estaba bien, pero se la noto balbuceante y no dio detalles de su ubicación. Define la Justicia. pic.twitter.com/5TpWNE1SHO — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 23, 2025