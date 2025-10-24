Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de octubre

El dólar en Banco Nación cotiza este viernes a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo. El mercado atravesó la semana con una tensa calma marcada por nuevas intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos, tras el acuerdo del swap por u$s20 mil millones.
Por su parte, en el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa se ubica a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta. El blue se comercializa en torno a los $1.510, mientras que en los financieros el MEP y CCL se venden a $1.532 y $1.553, respectivamente.
El jueves, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. “El lunes no pasa nada”, predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: “Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,78 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.489.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,33 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.533,70.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.479,5.