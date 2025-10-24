Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de octubre

El oficial en Banco Nación opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, en el fin de una semana marcada por nuevas intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos para tratar de contener la divisa. El blue, MEP y CCL se ubican arriba de los $1.500.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

El dólar en Banco Nación cotiza este viernes a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo. El mercado atravesó la semana con una tensa calma marcada por nuevas intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos , tras el acuerdo del swap por u$s20 mil millones.

El dólar se desinfla en la recta final: caídas del oficial, el blue y los financieros cerca de las elecciones

Por su parte, en el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa se ubica a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta. El blue se comercializa en torno a los $1.510, mientras que en los financieros el MEP y CCL se venden a $1.532 y $1.553, respectivamente.

El jueves, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. “El lunes no pasa nada” , predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: “Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,78 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares Freepik

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.464,36 para la compra y $1.518,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,33 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.533,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.479,5.