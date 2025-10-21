21 de octubre de 2025 Inicio
El Banco Central volvió a intervenir para frenar al dólar: vendió casi u$s50 millones en el techo de la banda cambiaria

La entidad que lidera Santiago Bausili debió desprenderse de divisas a días de las elecciones legislativas nacionales: intervino en el mercado cambiario con u$s45,5 millones ante la presión compradora para cerrar el dólar mayorista en $1490,5.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) tras 21 días y vendió u$s45,5 millones para contener la presión cambiaria en el dólar mayorista, que tocó la banda superior del esquema de flotación en $1.491 pesos: las reservas quedaron en u$s40.539 millones.

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.
Deuda: el Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de bonos en dólares

Pese a la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, la entidad que lidera Santiago Bausili se desprendió de divisas norteamericanas a cinco días de que se celebren las elecciones legislativas nacionales y por primera vez en el mes. La última intervención oficial había sido entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando se desprendió de u$s1.110 millones en tres ruedas consecutivas.

El dólar mayorista estuvo demandado durante toda la rueda bursátil, con un alza de $15,5 (1,1%), con un importante volumen en el segmento contado, determinado en u$s718,4 millones, casi el doble que en la jornada anterior. Aunque se operó muy poco en el techo, en $1490,5 apareció mucha venta alcanzando bastante volumen.

De esta manera, el tipo de cambio terminó a solo 60 centavos del techo de la banda cambiaria, que este martes fue de $1.491,1. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para "defender la banda cambiaria".

banco central ventas
Dólar imparable, a días de las elecciones legislativas: el oficial tocó el techo de la banda y los financieros alcanzaron nuevos récords

La fiebre por la cobertura cambiaria no para a días de las elecciones legislativas nacionales que será clave para la continuidad de un régimen de bandas cambiarias que ya está agotado, a pesar de la ayuda del Tesoro de EEUU en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio).

Este martes, el dólar oficial mayorista llegó a cotizar $1.491, el techo del esquema de flotación entre bandas, y obligó al Banco Central a intervenir oficialmente, tras 21 días. Mientras que el minorista en Banco Nación cotizó en alza y se vendió a $1.515; mientras que el blue también subió y se comercializó arriba de los $1.545. En cuanto a los dólares financieros, el CCL logró superar la barrera de los $1.600 mientras, que el MEP estuvo cerca de romper esa barrera.

A pesar de una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales, la divisa no encuentra estabilidad en la última semana previa a los comicios.

