Scott Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones El titular del Tesoro dio a conocer detalles del salvataje de la Casa Blanca para el Gobierno de Javier Milei. En principio, se mantendría el swap de u$s20.000 y otro monto similar sería destinado al mercado cambiario.







Bessent, secretario del Tesoro.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles una nueva de compra de pesos en el mercado de cambios local y que el salvataje al gobierno de Javier Milei podría alcanzar los u$s40.000 millones. En principio, se mantendría el swap de u$s20.000 y otro monto similar sería destinado para intervenciones.

“Estamos trabajando en una facilidad de u$s20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, afirmó el funcionario a periodistas en Washington, consigna la información de Ámbito. “Así que eso totalizaría U$S40.000 millones para Argentina”, precisó.

Por su parte, el secretario de Finanzas estadounidense evitó dar detalles sobre la intervención y la compra de pesos en el mercado argentino bajo el objetivo de bajar la cotización de dólar, que en los bancos privados se vende arriba de los $1.400.

Javier Milei Donald Trump La foto de Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

De esta manera, luego de la cumbre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, donde el mandatario estadounidense había condicionado la ayuda financiera al país al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Bessent intentó llevar tranquilidad al mercado al garantizar el respaldo y brindar una señal mucho más clara de una postura proactiva de EEUU, con margen para desplegar otras herramientas financieras.