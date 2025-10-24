El mensaje de Virginia de Bandana en apoyo a Lourdes: "Gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo"

Una de las integrantes de la banda pop se solidarizó con su compañera a través de un posteo en su perfil. Comentó que optó el silencio por miedo a perjudicarla.

Virginia Da Cunha, integrante de Bandana, rompió el silencio luego de la aparición de Lourdes , quien estuvo privada de la libertad por parte de su expareja, Leandro García Gómez.

La compañera de banda se pronunció en las redes sociales horas después de que detuvieran al agresor y se conociera que la artista había sido secuestrada alrededor de 14 horas.

En sus historias de Instagram escribió: “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podía salir más perjudicada”.

Luego agregó: “Estuvimos sobre el tema todo el día de hoy y gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos @lowrdez”.

Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia habían confirmado su regreso de manera oficial a los escenarios para el 23 de noviembre en una fiesta de los años 2000 organizada por el DJ Tommy Muñoz.

La cruda frase de Lissa Vera tras la aparición de Lourdes de Bandana: "Tengo miedo de que la próxima no la cuente"

Lissa Vera, otra de las integrantes del quinteto pop habló en exclusiva con el equipo de La Mañana en C5N y dio más detalles sobre cómo era la relación de Lourdes con el agresor y también del imputado con ella.

"Yo ya sabía que estaba mal hacía rato, pero no sabíamos cómo intervenir. Tomé la decisión después de hablar con la madre, después de hablar con Mabel, que me que me dio más detalles de las cosas, porque obviamente yo estaba medio distanciada principalmente por este tema, porque la pareja no me quería justamente por tratar de defender a ella. No es que no me quería porque yo le hice a él, yo solo la defendí a ella y entonces no teníamos unacercamiento como para estar al tanto de todo lo que venía viviendo", contó.

En la misma línea y con sus fuertes definiciones, aseguró que la vio golpeada y que él le fracturó una costilla al tirarla al suelo. "Tengo miedo por mí pero también estamos muy preocupadas por ella. Tememos que le pase algo peor y la próxima no la cuente", cerró.

Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana, denunciado por violencia de género en 2022

Luego de que la madre de Lourdes Fernández de Bandana denuncie que no veía a su hija desde el 4 de octubre, se reflotó una denuncia del 2022 de la cantante a Leandro García Gómez, su expareja. Todo fue a través de redes sociales con una imagen impactante en donde se la puede ver con moretones.

Mabel López, la madre de la cantante, radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre. Por ese motivo, durante la jornada del jueves, efectivos policiales se acercaron al domicilio de Gómez, con quien ella convivía y realizaron allanamientos.

A raíz de eso, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Ante la denuncia de su madre, donde mencionó a Leandro, se reflotó la denuncia mediática de Lourdes, quien en noviembre del 2022, había publicado un impactante video en donde se la podía ver con moretones y golpes en el rostro. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.