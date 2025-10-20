Deuda: el Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de bonos en dólares Se trata de la operación financiera "Deuda por Educación", que tiene como fin fortalecer la inversión en educación. Tras el anuncio de Pablo Quirno, los bonos rebotaron hasta un 2%. Por







Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció el inicio de negociaciones para implementar un programa de recompra de bonos soberanos en moneda extranjera, bajo el novedoso mecanismo denominado "Deuda por Educación". El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, detallando que la operación será estructurada con la asistencia del banco de inversión JP Morgan.

El objetivo central de esta iniciativa es doble: por un lado, busca reducir el costo de financiamiento que enfrenta el país en los mercados internacionales y, por otro, consolidar la inversión de largo plazo en el sistema educativo nacional. Según explicó Quirno, la mecánica consistirá en recomprar la deuda soberana argentina en el mercado a su valor actual y sustituirla por nuevo financiamiento a tasas de interés más bajas, apalancado por el respaldo de agencias y organismos multilaterales de crédito.

La Secretaría de Finanzas enfatizó que los ahorros financieros que se generen a partir de esta operación serán específicamente destinados a fortalecer el presupuesto para la educación, reafirmando lo que el Gobierno catalogó como un compromiso con el desarrollo del capital humano y el futuro del país.

El anuncio tuvo un impacto inmediato y notable en el mercado de títulos de deuda. Apenas diez minutos después de la comunicación de Quirno, los bonos soberanos argentinos, tanto los Bonares como los Globales, revirtieron la tendencia bajista que venían experimentando durante la jornada.

Los títulos de deuda registraron subas de hasta un 2%, con una destacada performance del bono Global 2035 (GD35), lo que sugiere una respuesta positiva inicial de los inversores a la perspectiva de una gestión activa y con respaldo internacional de la deuda.