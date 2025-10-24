Netflix tiene miles de producciones dentro de su catálogo, pero solo algunas logran trascender géneros y fronteras para convertirse en un fenómeno global. Este es el caso de una miniserie de 7 capítulos, basada en un caso real, que llegó a la plataforma en abril de 2024 y aún hoy es un éxito.
Se trata de Bebé reno, una producción británica escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd, quien se inspiró en sus propias experiencias para crear el guión. En 2015, mientras trabajaba en un pub, el comediante escocés conoció a una clienta que luego lo acosó incesantemente durante tres años.
Tanto Gadd como Jessica Gunning, la actriz que interpreta a su acosadora, logran representar de manera brutal e inquietante una relación enfermiza, mezcla de miedo y compasión, que pone en primer plano los traumas de los dos protagonistas y los problemas de salud mental.
Netflix: sinopsis de Bebé reno
Donny Dunn trabaja en la barra de un bar de Londres y, al mismo tiempo, intenta construir una carrera como comediante de stand-up. Un día, una nueva clienta llamada Martha llega al local y, al ver que está llorando, Donny decide tener un gesto amable y le regala una taza de té para animarla.
A partir de ese momento, Martha desarrolla una obsesión con él y empieza a acosarlo, tanto en persona como a través de las redes sociales. Mientras su presencia constante amenaza con derrumbar su vida personal y profesional, Donny se verá obligado a enfrentar sus propios traumas. La mezcla de miedo y compasión que siente por Martha podría terminar de destruirlo.
Tráiler de Bebé reno
Embed - Bebé reno | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Bebé reno
- Richard Gadd como Donny Dunn.
- Jessica Gunning como Martha Scott.
- Nava Mau como Teri.
- Tom Goodman-Hill como Darrien O'Connor.
- Amanda Root como Elle.
- Mark Lewis Jones como Gerry.
- Hugh Coles como Francis.