Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real El creador de esta serie dramática se inspiró en sus propias experiencias a la hora de escribir el guión. Fue un éxito cuando se estrenó y todavía se mantiene entre lo más visto de la plataforma de streaming.







Esta serie es de las más exitosas de Netflix.

Netflix tiene miles de producciones dentro de su catálogo, pero solo algunas logran trascender géneros y fronteras para convertirse en un fenómeno global. Este es el caso de una miniserie de 7 capítulos, basada en un caso real, que llegó a la plataforma en abril de 2024 y aún hoy es un éxito.

Se trata de Bebé reno, una producción británica escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd, quien se inspiró en sus propias experiencias para crear el guión. En 2015, mientras trabajaba en un pub, el comediante escocés conoció a una clienta que luego lo acosó incesantemente durante tres años.

Tanto Gadd como Jessica Gunning, la actriz que interpreta a su acosadora, logran representar de manera brutal e inquietante una relación enfermiza, mezcla de miedo y compasión, que pone en primer plano los traumas de los dos protagonistas y los problemas de salud mental.

Bebe Reno Redes sociales

Netflix: sinopsis de Bebé reno Donny Dunn trabaja en la barra de un bar de Londres y, al mismo tiempo, intenta construir una carrera como comediante de stand-up. Un día, una nueva clienta llamada Martha llega al local y, al ver que está llorando, Donny decide tener un gesto amable y le regala una taza de té para animarla.

A partir de ese momento, Martha desarrolla una obsesión con él y empieza a acosarlo, tanto en persona como a través de las redes sociales. Mientras su presencia constante amenaza con derrumbar su vida personal y profesional, Donny se verá obligado a enfrentar sus propios traumas. La mezcla de miedo y compasión que siente por Martha podría terminar de destruirlo. Tráiler de Bebé reno Embed - Bebé reno | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Bebé reno Richard Gadd como Donny Dunn.

Jessica Gunning como Martha Scott.

Nava Mau como Teri.

Tom Goodman-Hill como Darrien O'Connor.

Amanda Root como Elle.

Mark Lewis Jones como Gerry.

Hugh Coles como Francis.