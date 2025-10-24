IR A
IR A

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

El creador de esta serie dramática se inspiró en sus propias experiencias a la hora de escribir el guión. Fue un éxito cuando se estrenó y todavía se mantiene entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.

Netflix tiene miles de producciones dentro de su catálogo, pero solo algunas logran trascender géneros y fronteras para convertirse en un fenómeno global. Este es el caso de una miniserie de 7 capítulos, basada en un caso real, que llegó a la plataforma en abril de 2024 y aún hoy es un éxito.

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales
Te puede interesar:

La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

Se trata de Bebé reno, una producción británica escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd, quien se inspiró en sus propias experiencias para crear el guión. En 2015, mientras trabajaba en un pub, el comediante escocés conoció a una clienta que luego lo acosó incesantemente durante tres años.

Tanto Gadd como Jessica Gunning, la actriz que interpreta a su acosadora, logran representar de manera brutal e inquietante una relación enfermiza, mezcla de miedo y compasión, que pone en primer plano los traumas de los dos protagonistas y los problemas de salud mental.

Bebe Reno

Netflix: sinopsis de Bebé reno

Donny Dunn trabaja en la barra de un bar de Londres y, al mismo tiempo, intenta construir una carrera como comediante de stand-up. Un día, una nueva clienta llamada Martha llega al local y, al ver que está llorando, Donny decide tener un gesto amable y le regala una taza de té para animarla.

A partir de ese momento, Martha desarrolla una obsesión con él y empieza a acosarlo, tanto en persona como a través de las redes sociales. Mientras su presencia constante amenaza con derrumbar su vida personal y profesional, Donny se verá obligado a enfrentar sus propios traumas. La mezcla de miedo y compasión que siente por Martha podría terminar de destruirlo.

Tráiler de Bebé reno

Embed - Bebé reno | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Bebé reno

  • Richard Gadd como Donny Dunn.
  • Jessica Gunning como Martha Scott.
  • Nava Mau como Teri.
  • Tom Goodman-Hill como Darrien O'Connor.
  • Amanda Root como Elle.
  • Mark Lewis Jones como Gerry.
  • Hugh Coles como Francis.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

últimas noticias

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Hace 15 minutos
Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Hace 16 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Hace 18 minutos
play
Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Hace 20 minutos
Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

Hace 23 minutos