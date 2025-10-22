22 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 22 de octubre

El oficial operó a $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas, en una jornada donde el mayorista tocó brevemente el techo de la banda cambiaria y fue intervenido por el Tesoro de EEUU. El blue y CCL, en máximos históricos.

El dólar oficial no encuentra la estabilidad y superó los $1.500.

El dólar oficial no encuentra la estabilidad y superó los $1.500.

El dólar oficial minorista cotizó este miércoles a $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas, en la que se acentúa la fiebre por la cobertura cambiaria ante la incertidumbre por los resultados de los comicios. Luego de la intervención del Banco Central en el techo de la banda cambiaria de este martes, el dólar mayorista se mantuvo estable tras 6 subas consecutivas y cerró a $1.489. En tanto, el precio del dólar blue subió $ 5 y quedó en $ 1.550.

Los dos pronósticos radicalmente distintos de un influyente economista para después de las elecciones

Además, el Banco Central volvió a intervenir en el techo de la banda cambiaria. La entidad que lidera Santiago Bausili se desprendió de u$s45,5 millones a días de las elecciones legislativas nacionales, ante la presión compradora para cerrar el dólar mayorista en $1490,5. La última intervención oficial había sido entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando se desprendió de u$s1.110 millones en tres ruedas consecutivas.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $460,62 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial, en plena curva ascendente.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.611,4 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.592,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.494,5.

