Tras la firma del swap, Scott Bessent aclaró que el acuerdo con el Gobierno "no es un salvataje"

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos defendió a Donald Trump de las críticas recibidas por los productores ganaderos locales y señaló en su cuenta de X que "es un puente hacia un futuro económico mejor" para Argentina.

No es un salvataje

"No es un salvataje", afirmó Bessent. 

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró este martes que el paquete de ayuda financiera brindada al gobierno de Javier Milei "no es un salvataje" sino "un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina". De esta manera, luego de la firma del swap por u$S20 mil millones, defendió al presidente Donald Trump de las fuertes críticas recibidas por parte de los productores ganaderos locales.

"La agenda económica América Primero de Donald Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados", señaló en un primer momento el funcionario.

Para luego agregar que "mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", el Tesoro "ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina".

"Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate", remarcó Bessent sobre a días de las elecciones legislativas nacionales, claves para La Libertad Avanza.

En un extenso escrito, el funcionario estadounidense volvió a brindarle un fuerte respaldo a Javier Milei, aseguró que "se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente". En este mismo sentido, recordó que en octubre el FMI "reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina".

"No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos. Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande", concluyó.

