24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario y la Lepra mendocina definen al último finalista del torneo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Del otro lado, espera Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano en la primera semi.

Por
Independiente Rivadavia y River definen al último finalista.

Independiente Rivadavia y River definen al último finalista.

Redes sociales

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Del otro lado, ya espera Argentinos Juniors, quien eliminó a Belgrano. El árbitro del partido será Andrés Gariano.

Un jugador de Boca se lesionó y podría perderse el Superclásico.
Te puede interesar:

Un titular de Boca se lesionó y encendió las alarmas: ¿llega al Superclásico contra River?

Luego de haber sido eliminados de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo tiene como objetivo poder llevarse la copa nacional y poder clasificar al certamen internacional. Es que si bien lo puede hacer por tabla anual del campeonato local, acá quedaría asegurado.

El Millonario venció a Racing por 1 a 0 en los cuartos de final para llegar a esta instancia y, en las últimas horas, venció a Talleres 2 a 0 en el mismo escenario en donde jugará este viernes por la noche.

Por su parte, Independiente Rivadavia llegó a las semifinales luego de haber vencido por 3 a 1 a Tigre en los cuartos de final. Mientras que, en el torneo local no consigue victorias desde fines de agosto, por lo que suma cuatro empates y dos derrotas.

Del otro lado, se encuentra Argentinos Juniors quien superó a Belgrano por 2 a 1 en la otra semifinal de Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.

River vs. Independiente Rivadavia: hora y TV

  • Hora: 22.15.
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

River vs. Independiente Rivadavia: formaciones

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

  • Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El lateral llegó al Columbus Crew a mediados de 2024.

Pasa un gran momento en el exterior y debe volver a River

Este jugador ganó tres campeonatos en River entre 1999 y 2002.

No es Mascherano: pasó por River, Europa y la Selección argentina, y ahora es DT en Estados Unidos

Torino presentó la tercera camiseta alternativa en homenaje a River

"Eterna amistad": Torino lanzó su camiseta alternativa en homenaje a River

Martínez Quarta, River, Paredes y Di Lollo son los jugadores que tienen 4 amarillas

La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Montiel se sacó la mufa y metió el primer gol, con complicidad del arquero Herrera.
play

River cortó la mala racha en Córdoba: le ganó 2-0 a Talleres por el Torneo Clausura

Rating Cero

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
play

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales
play

La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

últimas noticias

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Hace 15 minutos
Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Hace 16 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Hace 18 minutos
play
Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Hace 20 minutos
Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

Hace 23 minutos