River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, por Copa Argentina: hora, TV y formaciones El Millonario y la Lepra mendocina definen al último finalista del torneo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Del otro lado, espera Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano en la primera semi. Por







Independiente Rivadavia y River definen al último finalista. Redes sociales

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Del otro lado, ya espera Argentinos Juniors, quien eliminó a Belgrano. El árbitro del partido será Andrés Gariano.

Luego de haber sido eliminados de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo tiene como objetivo poder llevarse la copa nacional y poder clasificar al certamen internacional. Es que si bien lo puede hacer por tabla anual del campeonato local, acá quedaría asegurado.

El Millonario venció a Racing por 1 a 0 en los cuartos de final para llegar a esta instancia y, en las últimas horas, venció a Talleres 2 a 0 en el mismo escenario en donde jugará este viernes por la noche.

Por su parte, Independiente Rivadavia llegó a las semifinales luego de haber vencido por 3 a 1 a Tigre en los cuartos de final. Mientras que, en el torneo local no consigue victorias desde fines de agosto, por lo que suma cuatro empates y dos derrotas.

Del otro lado, se encuentra Argentinos Juniors quien superó a Belgrano por 2 a 1 en la otra semifinal de Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.