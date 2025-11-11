Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 11 de noviembre El dólar operó en Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, en la continuidad de una semana con tendencia a la baja. En tanto, el mayorista tuvo poco volumen por el feriado en Estados Unidos. El blue subió $15 y ya convergió con todos los segmentos. Por







El dólar se alejó de los $1.500. Pexels

El dólar minorista cotizó este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana estable mientras que los financieros continúan lejos de los $1.500. En tanto, el blue subió $15 y ya convergió con los demás segmentos. El mayorista operó en $1.413 por unidad, $7,50 debajo del cierre de ayer.

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

dólar blue billetes divisas dólares Freepik Dólar oficial hoy El dólar oficial cotizó a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.