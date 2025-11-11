Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 11 de noviembre

11 de noviembre de 2025 Inicio
El dólar operó en Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, en la continuidad de una semana con tendencia a la baja. En tanto, el mayorista tuvo poco volumen por el feriado en Estados Unidos. El blue subió $15 y ya convergió con todos los segmentos.

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar se alejó de los $1.500.  

El dólar minorista cotizó este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana estable mientras que los financieros continúan lejos de los $1.500. En tanto, el blue subió $15 y ya convergió con los demás segmentos. El mayorista operó en $1.413 por unidad, $7,50 debajo del cierre de ayer.

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.
De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.413.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1872.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.476,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.455,43.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.427,5.

